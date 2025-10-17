Въоръжените сили на Украйна са нанесли тази нощ удари с дронове и ракети по черноморското крайбрежие на Русия.

Това съобщиха местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

Кметът на Сочи Андрей Прошунин каза, че е била отблъсната украинска ракетна атака. Жители на курортния град съобщиха в социалните медии за сирени и експлозии.

Прошунин призова хората да избягват брега и крайбрежните райони и да потърсят убежище.

Според руските медии полетите на международното летище в Сочи временно са спрени. Засега няма данни за щети.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че над украинския полуостров Крим, който беше анексиран нелегално от Москва през 2014 г., са били прехванати 32 украински дрона. Представители на местните власти съобщиха за щети по електропреносната мрежа и спирания на тока.

Според непроверени данни и видеозаписи в социалните медии през нощта е бил поразена голяма петролна база в Симферопол.

Назначеният от Москва ръководител на Република Крим Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС, потвърди информацията за повредени подстанции и добави, че се извършват ремонтни дейности.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK