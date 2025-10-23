Руски дронове атакуваха украинската столица Киев за втора поредна нощ.

Четирима души са ранени, съобщиха властите в ранните часове на днешния ден, цитирани от Ройтерс и БТА.

Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, посочи, че дронове са причинили щети на няколко жилищни и други сгради, включително на детска градина.

Властите в града предупредиха жителите за опасност от възможна ракетна атака срещу столицата.

Вчера при ракетни и безпилотни нападения из цяла Украйна бяха убити шестима души, включително две деца. Отделно от това цялата страна се наложи да премине на режим на тока.

Властите определиха ударите като опит за унищожаване на електроенергийната система на Украйна на фона на наближаващата зима.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало украинската енергийна инфраструктура в отговор на украински удари по граждански цели в Русия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK