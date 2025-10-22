Украйна порази руски химически завод с ракети Storm Shadow, съобщиха военните във вторник. Украинските военни са използвали произведеното във Великобритания оръжие с голям обсег.

Ракетата е проникнал през руската система за противовъздушна отбрана. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че все още оценява резултата от „масивния“ удар.

Часове по-късно Русия предприе тежка атака с дронове и ракети срещу няколко украински региона, при която загинаха шестима души, включително две деца, според президента Володимир Зеленски.

В самия Киев, както и в Киевска и Днепропетровска области имаше аварийни прекъсвания на електрозахранването, а съобщенията сочат, че Русия е атакувала топлоелектрически централи.

Двама души бяха убити при удари срещу столицата, а жена и две деца бяха убити в по-широкия Киевски регион, съобщиха официални лица.

Междувременно руските власти все още не са коментирали удара срещу химическия завод в Брянск, въпреки че предупредиха Запада да не дава на Украйна ракети с голям обсег.

Украинските военни заявиха, че е наложително да се насочат към руски съоръжения, които играят ключова роля във войната на Москва срещу Украйна:

„Брянският химически завод е ключово съоръжение на военно-промишления комплекс на държавата-агресор“, съобщиха те. Заводът „произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво, използвани в боеприпаси и ракети, използвани от врага за обстрел на територията на Украйна“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK