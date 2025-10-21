Във вторник Полша предупреди руския президент Владимир Путин да не пътува през нейното въздушно пространство за среща на върха в Унгария с президента на САЩ Доналд Тръмп, заявявайки, че може да бъде принудена да изпълни международна заповед за арест, ако той го направи.

България обаче би била готова да позволи на Путин да използва нейното въздушно пространство, ако срещата на върха се проведе в Унгария, цитиран е да заяви външният министър Георг Георгиев.

Тръмп заяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин в Будапеща, докато се опитва да посредничи за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

Заповедта на Международния наказателен съд

Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу Путин, обвинявайки го в незаконно депортиране на стотици деца от Украйна.

Русия не признава юрисдикцията на Международния наказателен съд и отрича обвиненията.

„Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски пред Радио „Родина“.

Заповедта за арест задължава държавите членки на съда да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

„И следователно, ако тази среща на върха се проведе, да се надяваме с участието на жертвата на агресията, самолетът ще използва различен маршрут“, каза Сикорски.

Снимка: DataWrapper

Унгарският премиер Виктор Орбан поддържа по-топли отношения с Русия, отколкото другите държави членки на Европейския съюз.

Будапеща заяви, че ще гарантира, че Путин може да влезе в Унгария за срещата на върха и да се върне у дома след това. За да избегне пътуване над Украйна, руската делегация ще трябва да прелети през въздушното пространство на поне една държава от ЕС.

Всички държави от ЕС са членове на МНС, но Унгария е в процес на напускане.

Външният министър на България Георг Георгиев посочи, че България би била готова да позволи на Путин да използва въздушното си пространство, ако това може да помогне за осигуряването на мир в Украйна.

Министерството на външните работи на България заяви, че все още не е получило никакво искане от Русия за преминаване през въздушното пространство.

През 2023 година външният министър на Русия участва в срещата на външните министрите на страните от Организацията за сигурност и сътрудничество, която се състоя в Скопие, Северна Македония. Самолетът му тогава заобиколи България, минавайки през Турция и Гърция.

