Руска въздушна атака е имало тази нощ над украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко.

Нанесени са щети на жилищни сгради, засега няма данни за жертви, съобщават Укринформ и Ройтерс.

По информация на Кличко нападението е било извършено с балистични ракети и има изпочупени прозорци на жилищни сгради, както и запалили се автомобили. Съобщава се за двама убити.

Междувременно в няколко руски региона – Воронежка, Тулска и Самарска област, републиките Мордовия, Чувашия и Татарстан, както и Ставрополският край – бе обявена тревога поради опасност от дронове, съобщи ТАСС.

Летищата на градовете Калуга, Пенза и Псков временно са затворени.

По-рано украинската армия обяви, че е поразила вчера химически завод в пограничната руска Брянска област.

