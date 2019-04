Мъж се опита да се самозапали пред Белия дом. Районът е отцепен от властите заради съобщения за съмнителен пакет на мястото на инцидента.

The Secret Service has apprehended a man who tried to set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/d9K4MXN39n

Охраната на президентската резиденция е арестувала мъжа. Той пристигнал с електрическа инвалидна количка и запалил якето си.

След медицински преглед мъжът е отведен в болница. Засега няма информация за мотивите му.

Lockdown at the White House after someone reportedly set himself on fire outside the WH gates. Media now being told to go back inside. pic.twitter.com/brWPY6sQ6Q