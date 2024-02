Майката на Навални не е била допусната до моргата в Салехард, съобщи в социалната мрежа Х говорителят на руския опозиционер Кира Ярмиш, цитирана от световни медии.

„Един от адвокатите беше буквално избутан“, каза Ярмиш, добавяйки, че от моргата няма да отговорят къде е тялото на руския опозиционер.

Разследването на смъртта на Алексей Навални е удължено, каза още говорителят.

По думите на Кира Ярмиш руският следствен комитет е информирал майката на Навални Людмила, че разследването продължава и причината за смъртта му все още е неизвестна.

„Не казват колко време ще отнеме. Те лъжат, печелят време за себе си и дори не го крият“, добави тя.

The Investigative Committee informed the mother and the lawyers that the investigation of the death of Navalny has been extended. They don’t say how long it will take. The cause of death is still "unknown.”



They lie, buy time for themselves and do not even hide it.