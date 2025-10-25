Германска компания за кранове направи реклама с момент от обира в Лувъра, която бързо се разпространи в социалните мрежи – заради оригиналното си послание с иронично намигане.

Böcker Maschinenwerke GmbH усеща уникалната възможност да „експлоатира“ случилото се в Париж и се възползва от него, коментират германските медии.

Управляващият директор Александър Бьокер и съпругата му Юлия Шарвац посочват пред Ройтерс, че веднага са разпознали крана, показван в новинарските емисии, обиколили света.

Съоръжението, използвано при обира, е част от производствените съоръжения именно на тяхната компания. Тя е специализирана в технологии за достъп до височини в строителството, монтажните работи, индустрията.

Крадците са използвали крана на Böcker Maschinenwerke GmbH, за да се изкачат и да влязат в Лувъра през прозорец.

Снимка: Ройтерс

„Започнахме да получаваме все повече съобщения от наши служители с въпрос: „Виждали ли сте това? Какво мислите?“, разказва Александър Бьокер пред Ройтерс.

След кратка брейнсторминг сесия, компанията закупува правата върху снимка на своя кран - модел Agilo, в понеделник сутринта, малко след обира, и добавя следния слоган:

„Когато нещата трябва да се свършат бързо. Böcker Agilo транспортира вашите съкровища с тегло до 400 кг със скорост 42 м/мин – изключително тихо благодарение на своя 230 V електрически мотор.“

Снимка: Ройтерс

В рамките на няколко дни слоганът е харесан десетки хиляди пъти в социалните мрежи и споделян хиляди пъти.

„Дори получихме обратна връзка от чужбина, в която казваше: „Хей, вие, германците, имате чувство за хумор“, споделя Александър Бьокер пред Ройтерс.

От компанията решават да разпространят рекламата си едва след като става ясно, че никой не е пострадал при взлома, и не я разпространяват активно във Франция.

„Публикуваме я в Инстаграм, Фейсбук и по-късно в LinkedIn, като се надявахме, че всички ще разберат шегата и няма да приемат цялата работа твърде сериозно“, обяснява още Александър Бьокер.

"WHEN YOU'RE IN A HURRY. The Böcker Agilo carries your heavy treasures of up to 400 kg at 42 meters per minute---quiet as a whisper thanks to its 230-volt electric motor."



Ad for Böcker, the manufacturer of this ladder-lift.



Who says Germans don't have a sense of humor?



pic.twitter.com/PFZzd79MvI — Mary Anne Landers (@Mary_Anne_L) October 24, 2025

След обира Лувърът отвори отново врати на 22 октомври, като обирът доведе до оценка на сигурността в музеите в цяла Франция.

Френски прокурор заяви, че финансовите щети от дръзката кражба в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро, след като крадците избягаха с безценни кралски бижута.

Френските власти започнаха мащабно разследване и обещаха да върнат откраднатите съкровища.

Обирът е извършен точно за 7 минути. След като демонтират стъкло от прозореца и влизат в галерията с бижутата, крадците прекарват вътре едва 3 мин и 40 сек. В залата в този момент има трима служители, към тях спешно се присъединяват още двама.

