Най-голямото тракийско съкровище – Рогозенското, отбелязва 40 години, откакто е открито за света. Кръстено е на селището, в което е намерено - Рогозен.

Съдовете от сребро и орнаментиката от злато предизвикват и днес удивление.

Именно на това съкровището, което се съхранява в Регионалния исторически музей във Враца, както и на други уникални артефакти от региона, е посветена провеждащата се в момента международна конференция с учени от пет държави.

В най-строго пазената зала на музея във Враца е изложено сребърното съкровище с позлата от село Рогозен - най-голямото, откривано по нашите земи, дело на тракийски майстори от периода 6-4 век преди Христа.

„Говорим за 165 предмета. Една кулминация и един връх, на който и понастоящем се дивят съвременните майстори, вещи в тоя занаят. Между другото, дори рентгеновите снимки трудно откриват местата, където са снаждани огънатите сребърни листа“, разказа Георги Ганецовски, директор на РИМ-Враца.

Пример за ювелирната изработка е масивната фиала с изобразено на дъното ѝ златно слънце.

„Техниката на филиграна, която показва слънчевия диск в целия му блясък, представете си, когато в нея се сипе и вино, ефектът и въздействието какви биха били, кой е пил. Единствено царят - той е бил медиаторът между света на боговете и обикновените хора“, разказа още директорът на музея.

Как съкровището се е озовало в село Рогозен?

„Времето, когато съкровището е било заровено, около 335 година преди Христа, съдейки по това, че става въпрос за сблъсък военен между трибалите и войските на Александър Велики. По това време точно на тази територия, определено е заровено набързо с идеята притежателят да се върне и да си го прибере, и виждаме, че резултатът е едно невероятно откритие. Става дума за най-голямото и до днес тракийско съкровище, на което се наслаждаваме ето в тази зала“, обясни Георги Ганецовски.

Есента на 1985 година по време на оран в дворно място местният жител Иван Димитров изравя от земята 65 предмета. Минава време, докато се осмели да каже на кмета, разказва съседката Пенка Иванова.

Но кметът не повярвал на очите си. Впоследствие археолози от музея във Враца откриват още 100 предмета в непосредствена близост до първоначалната находка.

Определена като откритието на века и пренесена в София с мотива, че Враца не може да я опази.

След 13-годишна битка на обществеността на Враца и на музея Рогозенското съкровище е върнато през 99-а година там, където му е мястото по закон. В момента това една от гордостите на града под Околчица.

Съдовете, свързани с култа към Дионис, днес се съхраняват при определена влажност и температура в музея и при строги правила - зад бронирани стъкла и сигнализация.

Но последната кражбата в Лувъра притеснява и местните специалисти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK