Френски прокурор заяви, че финансовите щети от дръзката кражба в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро, след като крадците избягаха с безценни кралски бижута, пише АФП.

Парижкият прокурор Лоре Бекуау заяви пред радиостанция RTL, че кураторът на музея е оценил загубите на тази сума, но крадците няма да спечелят същата сума, ако имат „много лошата идея да претопят тези бижута“.

Израелска частна разузнавателна компания CGI Group съобщи, че френският музей „Лувър“ е поискал помощта ѝ за откриване на артефактите, откраднати посред бял ден на 19 октомври.

Престъплението, извършено малко след отварянето на музея в неделя сутринта, доведе до незабавното му затваряне за целия ден.

Френските власти започнаха мащабно разследване и обещаха да върнат откраднатите съкровища, които управителят на музея определи за „безценни“.

Обирът е извършен точно за 7 минути. След като демонтират стъкло от прозореца и влизат в галерията с бижутата, крадците прекарват вътре едва 3 мин и 40 сек. В залата в този момент има трима служители, към тях спешно се присъединяват още двама. 4 са жени, един е мъж.

