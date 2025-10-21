По време на обира в Лувъра миналата неделя, крадците прекарват по-малко от 4 минути в галерията с бижутата. Това сочат данните от охранителните камери и свидетелските показания.

Обирът е извършен точно за 7 минути. След като демонтират стъкло от прозореца и влизат в галерията с бижутата, крадците прекарват вътре едва 3 мин и 40 сек. В залата в този момент има трима служители, към тях спешно се присъединяват още двама. 4 са жени, един е мъж.

Всички те са служители на музея и нито един от тях не носи оръжие. И петимата изпълняват първото правило в такъв извънреден случай – евакуация и гаранция за сигурността на посетителите.

Въпреки многократните протести от охраната в Лувъра, заради икономии, персоналът беше намален с цели 15% през последните месеци.

Снимка: Reuters

Обирът се приема като разтърсващо събитие, сравнимо с пожара в катедралата „Нотр Дам“. Само че, за разлика от „Нотр Дам“, която обедини усилията на хиляди хора по света за възстановяването ѝ, откраднатите от Лувъра ценности може и никога да не бъдат възстановени.

Дори се коментира, че по-малкото зло би било, ако бижутата са откраднати по поръчка на изключително богати колекционери, защото така поне има шанс те да бъдат запазени в оригиналния им вид, а не да бъдат претопени и разпродавани на части.

