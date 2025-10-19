Израелската армия идентифицира един от двамата мъртви заложници, върнати от „Хамас“, на фона на продължаващите напрежения около примирието в Газа и спора за отварянето на граничния пункт Рафа, за да се допусне повече хуманитарна помощ, пише „Гардиън“.

Израелските сили за отбрана (IDF) съобщиха в неделя сутринта, че са уведомили семейството на заложника Ронен Енгел, че останките му са върнати.

54-годишният мъж беше убит по време на атаките на 7 октомври в кибуца Нир Оз, а тялото му беше откарано в Газа.

Енгел беше фотожурналист и доброволец - шофьор на линейка. Смъртта му беше потвърдена през декември 2023 г.

Съпругата му Карина и двете му дъщери Мика и Ювал също бяха отвлечени, но бяха върнати по време на сделка през ноември 2023 г.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху потвърди връщането на останките на Енгел и повтори решимостта си да осигури връщането на всички заложници, останали в Газа.

Ронен Енгел беше един от двамата мъртви заложници, върнати от „Хамас“ в събота, като забавянето в намирането на телата, погребани под развалините на Газа, беше само един от факторите, заплашващи крехкото примирие.

В събота вечерта Държавният департамент на САЩ заяви, че има „достоверни информации“, че „Хамас“ ще наруши примирието, като заяви, че „планирана атака срещу палестински цивилни ще представлява пряко и сериозно нарушение на споразумението за примирие“.

Ако такава атака се състои, „ще бъдат предприети мерки за защита на населението на Газа и запазване на целостта на примирието“. В неделя „Хамас“ отхвърли твърдението на САЩ като невярно.

Израел вече обвини „Хамас“ в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, тъй като не е върнал останките на загиналите заложници.

В понеделник „Хамас“ върна последните 20 оцелели заложници, но до събота вечерта беше върнал само 12 от 28-те загинали заложници, като заяви, че ще са необходими специални съоръжения за изваждане на останките от руините в Газа.

В събота кабинетът на Нетаняху заяви, че граничният пункт Рафа между Газа и Египет ще остане затворен „до ново нареждане“ и че неговото отваряне ще зависи от това как „Хамас“ ще изпълни своята роля по примирието да върне останките на всички 28 убити заложници.

„Хамас“ призова посредниците да увеличат потока на хуманитарна помощ за 2-милионното население на Газа, на фона на продължаващото затваряне на граничните пунктове и израелските ограничения върху хуманитарните организации.

Хуманитарните организации съобщават, че една седмица след началото на примирието помощта в Газа остава критично оскъдна.

Преминаването през Рафа е единственото, което не е било контролирано от Израел преди войната. То е затворено от май 2024 г., когато Израел пое контрола над частта от Газа.

Пълното отваряне на преминаването би улеснило палестинците да търсят медицинска помощ, да пътуват или да посещават семействата си в Египет.

Като част от споразумението за прекратяване на огъня, в събота Израел върна 15 тела на палестинци в Газа, с което общият брой на върнатите тела достигна 135. Те обаче бяха върнати без имена, а само с номера. Министерството на здравеопазването в Газа публикува снимки на телата в интернет, надявайки се, че семействата ще се явят.

Междувременно руините в Газа бяха претърсвани за мъртви. Според министерството на здравеопазването новооткритите тела доведоха броя на палестинските жертви до над 68 000. Според Червения кръст хиляди хора все още са в неизвестност.

Агенцията за гражданска защита в Газа оценява, че телата на около 10 000 души са затрупани под развалините и срутените сгради. Задачата пред спасителите е огромна, като се има предвид, че по територията има около 60 милиона тона отломки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK