Израелската армия обяви, че четвъртото тяло, предадено предната вечер от "Хамас", не е на заложник от Газа.

„След приключване на изследванията, проведени от Националния институт по съдебна медицина“, се оказва, че „четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците“, се посочва в съобщение на армията, цитирано от АФП.

Снимка: Reuters

Съгласно споразумението за размяна, подписано от Израел и "Хамас" в рамките на примирието, спонсорирано от американския президент Доналд Тръмп, терористичната организация се ангажира да върне всички заложници, които все още се държат в Газа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK