dalivali.bg
София
сега Дъжд 11°
23 Краткотраен дъжд 11°
00 Облачно 11°
01 Облачно 11°
02 Облачно 11°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Хамас ще предаде тялото на още един заложник на Израел в 23:00 ч.

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа,

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:30 ч. 17.10.2025 г.

Хамас обяви, че въоръженото му крило ще предаде останките на още един заложник тази вечер в 23:00 ч. местно (и българско) време като част от споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

„В рамките на сделката за размяна бригадите „Ал Касам“ ще предадат тялото на един от израелските пленници, което беше открито днес в Ивицата Газа“, се казва в изявление на групировката. 

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела достигна 120, съобщиха министерството на здравеопазването, управлявано от "Хамас", и болницата „Насер“ в Хан Юнес, предаде БГНЕС.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, предаде АФП. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Бойко Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВР в Пазарджик е уволнен

Бойко Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВР в Пазарджик е уволнен
Украйна: Разговорите за ракетите „Томахоук“ принудиха Путин да се обади на Тръмп

Украйна: Разговорите за ракетите „Томахоук“ принудиха Путин да се обади на Тръмп
Бойко Борисов: Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите

Бойко Борисов: Трябва да проведем среща с ДПС – Ново начало, с Пеевски трябва да се говори в очите
"Гражданска отговорност" - от 300 на 800 лв., касов апарат - 530 лв., два пъти ГТП: Защо такситата искат да возят по-скъпо?

"Гражданска отговорност" - от 300 на 800 лв., касов апарат - 530 лв., два пъти ГТП: Защо такситата искат да возят по-скъпо?
Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Будапеща

Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Будапеща
Тази сутрин
Снимка: Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Снимка: Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Снимка: Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Лице в лице
Снимка: Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Снимка: Как ще продължи работата на правителството?
Как ще продължи работата на правителството?
Снимка: Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука