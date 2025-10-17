Хамас ще предаде тялото на още един заложник на Израел в 23:00 ч.

Хамас обяви, че въоръженото му крило ще предаде останките на още един заложник тази вечер в 23:00 ч. местно (и българско) време като част от споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

„В рамките на сделката за размяна бригадите „Ал Касам“ ще предадат тялото на един от израелските пленници, което беше открито днес в Ивицата Газа“, се казва в изявление на групировката.

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела достигна 120, съобщиха министерството на здравеопазването, управлявано от "Хамас", и болницата „Насер“ в Хан Юнес, предаде БГНЕС.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, предаде АФП.

