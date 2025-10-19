dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност
08 Незначителна облачност
09 Разкъсана облачност
10 Разкъсана облачност 10°
11 Незначителна облачност 11°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Израел е получил телата на двама заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:20 ч. 19.10.2025 г.

Израел съобщи, че е получил телата на още двама заложници, предадени от палестинската групировка "Хамас" съгласно споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Израел получи чрез Червения кръст телата на двама заложници", които бяха предадени на израелските сили за сигурност в Газа, се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Телата ще бъдат прехвърлени в център за медицински анализи в Израел, за да бъдат идентифицирани, добавиха израелските власти.

По-рано израелската армия съобщи, че представители на Червения кръст са получили телата на двама израелски заложници, държани в Ивицата Газа, и се очаква да бъдат предадени на израелските сили.

Съгласно споразумението за спиране на огъня между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до понеделник, 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в Ивицата Газа.

Междувременно Държавният департамент на САЩ съобщи за наличието на "достоверни сведения", сочещи, че "Хамас" планира нападение срещу палестински цивилни граждани, с което би нарушила спазването на примирието.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
"Уникално дете", "и майка му почина в катастрофа": 18-годишният загинал шофьор - с нула дни стаж на пътя

"Уникално дете", "и майка му почина в катастрофа": 18-годишният загинал шофьор - с нула дни стаж на пътя
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи

Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Трима младежи са загинали на пътя край Бургас, шофирал е 18-годишен (СНИМКИ)

Трима младежи са загинали на пътя край Бургас, шофирал е 18-годишен (СНИМКИ)
Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (ВИДЕО И СНИМКИ)

Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (ВИДЕО И СНИМКИ)
27-годишен мъж е починал на състезанието „Вертикален Руй“ в Трън

27-годишен мъж е починал на състезанието „Вертикален Руй“ в Трън
Тази сутрин
Снимка: Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Ще има ли промени в кабинета и как ще се преформатира властта?
Снимка: Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Главният архитект на столицата: София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване
Снимка: Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Проф. Георги Рачев: Около Димитровден ще е много топло, не слагайте още зелето
Лице в лице
Снимка: Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
Снимка: Как ще продължи работата на правителството?
Как ще продължи работата на правителството?
Снимка: Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Делото “Сияна“: В нерегламентирани отношения ли е проф. Станимир Карапетков с адвоката на обвиняемия?
Тази събота и неделя
Снимка: Фокача с квас и тайната за приготвянето й
Фокача с квас и тайната за приготвянето й
Снимка: Музика, която обединява поколения
Музика, която обединява поколения
Снимка: Къде е границата между виртуалното и реалността?
Къде е границата между виртуалното и реалността?
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука