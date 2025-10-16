dalivali.bg
"Хамас" днес може да има повече бойци от преди 7 октомври: Истината зад примирието в Газа

От 66 000 убити в Газа едва около 9000 са терористи

Снимка: Ройтерс

Публикувано в  16:09 ч. 16.10.2025 г.

Последните 20 живи израелски заложници, държани от "Хамас", бяха върнати, а над 250 палестински затворници – освободени, в ключов момент от палестинско-израелския конфликт.

Въпреки това - макар американският президент Доналд Тръмп да обяви, че „войната е приключила“, редица ключови въпроси остават нерешени.

Сегашният обмен на пленници е част от примирие, а не от мирно споразумение. Примирията са временни паузи в конфликта, докато мирните договори очертават конкретни стъпки за прекратяване на враждата.

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

От 1990 г. досега по света са сключени над 230 примирия, но мнозина от тях са се провалили. Примирията често се разпадат, когато едната страна използва паузата, за да се въоръжи отново, или когато няма пълен контрол над бойците си, коментира "Форбс".

Те са по-устойчиви, ако включват договорености за разоръжаване, управление и ефективен мониторинг.

Това поставя въпроса дали "Хамас" ще се разоръжи и демобилизира, каква е военната му сила днес и каква е подкрепата му сред палестинците.

Планът за мир: Според Вашингтон засега

Преди атаката си срещу Израел през октомври 2023 г. групировката разполагаше с около 30 000 бойци. По оценки на BBC, от 66 000 убити в Газа едва около 9 000 са членове на "Хамас" или „Ислямски джихад“.

Снимка: Ройтерс

 

Американски източници смятат, че групировката е привлякла още около 15 000 новобранци, което означава, че днес може да има дори повече бойци, отколкото преди нападението.

В същото време Израел ликвидира голяма част от ръководството на "Хама"с, което създаде вакуум и хаос в организацията – фактор, който увеличава риска от нови „саботьорски“ атаки.

Снимка: Ройтерс

През последните две години "Хамас" промени и тактиката си – сега действа с по-децентрализирана структура и разчита повече на партизански тактики, отколкото на директни сблъсъци.

Според доклад от септември броят на сраженията между палестински въоръжени групи и израелската армия е спаднал с 65%, а обстрелът с ракети е намалял значително след унищожаването на складовете за боеприпаси.

Снимка: Ройтерс

 

Въпреки това партизанските нападения продължават спорадично, тъй като новите бойци се обучават бързо за подобни операции.

Критично условие в 20-точковия мирен план е разоръжаването на "Хамас", но засега няма индикации, че това ще се случи.

Напротив – групировката възстановява контрола над части от Газа извън израелската окупация и вече преследва хора, които смята за сътрудници на Израел.

Междувременно в Газа се появяват нови въоръжени групи. След израелската инвазия различни престъпни банди започнаха да се сражават помежду си и с "Хамас". Сред тях е „Народните сили“ – групировка от няколкостотин бойци, водени от Ясер Абу Шабаб, която действа в района на Рафах.

Снимка: Ройтерс

Макар да се опитва да се координира с други "анти-хамаски" сили, организацията е замесена и в трафик на наркотици и мародерства над камиони с хуманитарна помощ.

Това означава, че дори "Хамас" да се разоръжи, всяка стабилизационна мисия ще се изправи пред още по-нестабилна и криминализирана среда.

Бъдещето на "Хамас" зависи и от обществената му подкрепа. Според проучване от май 2025 г. 58% от жителите на Газа не одобряват атаката от октомври 2023 г., при 37% през декември същата година.

Интересно е, че "Хамас" е по-популярен на Западния бряг, отколкото в Газа, и затова засилва дейността си там.

Около 48% от жителите на Газа подкрепят протестите с искане организацията да се откаже от контрола над анклава, но на Западния бряг този дял е едва 14%.

Разделенията сред палестинците се проявяват и по отношение на разоръжаването: 85% на Западния бряг са против, спрямо 64% в Газа.

Тръмп: Мъртвите не са върнати, както беше обещано! Втора фаза започва точно сега!

Принудителното отстраняване на военните лидери на Хамас също не се ползва с подкрепа – 71% от жителите на Западния бряг и 51% в Газа са против.

През последната година ръководството на Хамас се е фокусирало основно върху собственото си оцеляване, а не върху управлението, но организацията продължава да присъства в обществения живот.

"Хамас" е едновременно отслабен и дълбоко вкоренен в Газа. Той остава доминиращ политически играч в момент, когато властта е все по-фрагментирана.

Завръщането на израелските заложници и палестинските затворници е важна стъпка, но примирието остава крехко. А "Хамас" – въоръжен и влиятелен. 

