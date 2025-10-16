Доналд Тръмп с нова заявка за влиянието си върху израелския премиер.

На журналистически въпрос какво ще направи, ако „Хамас“ откажат да се разоръжат, американският президент заяви, че щом даде знак на Тел Авив, те могат да възобновят сраженията в Ивицата Газа.

От американската администрация обаче засега не смятат, че групировката е нарушила споразумението за примирие.



В момента текат преговори с различни арабски и мюсюлмански страни за сформиране на международна мироопазваща част в Газа.

