"Хамас" върнаха още 4 тела на израелски заложници. Три от тях бяха идентифицирани, но според Тел Авив четвъртото не отговаря на никого от пленниците.

Расте гневът в Израел от забавянето в репатрирането на останките на другите 20 загинали.

В публикувания текст на споразумението за примирие обаче се отбелязва, че "Хамас" може и да не успеят да открият всички тела.

От групировката са поискали тежка техника за разчистване на руините в Газа, където според тях са затрупани част от загиналите.

А Доналд Тръмп обяви началото на втора фаза от споразумението и заплаши, че ако "Хамас" не се разоръжат сами, ще бъдат разоръжени.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK