„Всички 20 заложници се завърнаха и се чувстват добре. Голямо бреме е свалено, но работата не е свършена“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи.

„Мъртвите не са върнати, както беше обещано! Втора фаза започва точно сега!“, написа още Тръмп.

По-рано вчера "Хамас" предаде останалите 20 живи заложници на Международния комитет на Червения кръст. Те бяха върнати в Израел след 738 дни в плен.

Освободените заложници преминаха медицински прегледи, изкъпаха се и получиха нови дрехи, преди да се съберат с близките си.

Палестинската групировка освободи последните живи заложници съгласно споразумението за спиране на огъня, а Израел изпрати в анклава множество автобуси с палестински затворници, докато Доналд Тръмп обяви край на 2-годишната война.

Само четири ковчега с телата на мъртви заложници обаче бяха върнати в Израел, а над 20 други остава да бъдат открити и предадени на роднините им.

Международният комитет на Червения кръст заяви днес, че връщането на телата на мъртвите заложници от Газа ще отнеме време.

Причината е, че те трябва да бъдат намерени под отломките на разрушените жилищни блокове. Сред тях е и вторият заложник с български корени.

Следващите фази от мирното споразумение се отнасят за разоръжаването на „Хамас“ и управлението на Ивицата Газа. Групировката продължава да контролира Газа, като Ройтерс разпространи кадри как нейни бойци екзекутират седем мъже в центъра на града.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK