В Израел бяха идентифицирани телата на четиримата заложници, върнати вчера от „Хамас“.

Семействата обаче изразиха шок и гняв от липсата на останките на другите 24-ма загинали пленници и призоваха за отмяна на примирието.

Израелският министър на отбраната намекна, че това е неизпълнение на ангажиментите от „Хамас“.

От Ивицата Газа съобщават за седем палестинци, убити от израелска стрелба при два отделни инцидента.

Според Тел Авив огънят е открит по хора, пресекли линиите, зад които са се изтеглили израелските военни.

Бъдещето на примирието е неясно, тъй като засега не е обявена втора фаза преговори, а ключови въпроси остават нерешени.

Червеният кръст: Връщането на телата на мъртвите заложници от Газа може да отнеме време

В същото време международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че връщането на телата на мъртвите заложници от Газа ще отнеме време, предаде Ройтерс.

Организацията определи намирането на телата сред руините в Газа като "много голямо предизвикателство".

"Това е дори по-голямо предизвикателство, отколкото освобождаването на живите хора. Много голямо предизвикателство е. Мисля, че наистина има риск то да отнеме много време. Казваме на страните е, че това трябва да бъде техен основен приоритет", заяви говорителят на МКЧК Кристиан Кардон.

Говорителят отказа да даде повече подробности за възможното местонахождение на мъртвите заложници, изтъквайки деликатността на продължаващата операция.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK