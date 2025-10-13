dalivali.bg
Да видиш сина си след 2 г. в плен: Майката на Матан с български корени - неузнаваема (ВИДЕО)

За нея ви разказахме през май месец. Тогава, между отчаянието и надеждата, пред Дейвид Караиванов и Петър Нанев, майката на Матан, заложник на „Хамас“, разкри болката си от очакването и ужаса от войната

Публикувано в  21:30 ч. 13.10.2025 г.

Публикувано в  21:30 ч. 13.10.2025 г.

Войната в Ивицата Газа приключи. Преди минути Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на двегодишната война.

Днес е исторически ден за Близкия изток. С приключването на войната бяха освободени 20 живи заложници на терористичната организация "Хамас". Един от първите бе Матан Ангрест, чията баба е българка.

За него ви разказвахме през май месец. Тогава между отчаянието и надеждата, пред Дейвид Караиванов и Петър Нанев, разкри болката си майката на Матан.

Над 600 дни той бе в плен на "Хамас", свидетел и жертва на зверствата и мъченията, които съпровождаха войната в Ивицата Газа.

Снимка: Reuters

„Той е тежко ранен. От последните видеоклипове на „Хамас“ знаем, че ръката му вече не се движи, лицето му има много фрактури“, разказа пред bTV майка на заложника Матан Ангрест, която видимо е изтощена от притеснението и болката за детето си. Матан е бил на военен пост по границата с Ивицата Газа. Когато бойците атакуват не само военните, но и цивилните в близките кибуци. В деня на 7 октомври 2023 г. десетки терористи минават през четири процепа в оградите  и отвличат десетки заложници.

Израелски вестник публикува записи на

Днес майката на Матан е съвсем друга. Половин година от последната ни среща, Матан вече е у дома и Анат е щастлива. 

Снимка: Reuters

Преди да се видят с близките си, освободените заложници преминават първоначален медицински и психически преглед.  "Виждали са абсолютното зло. Те няма да вярват, че животът може да бъде добър", разказва психолог за пленниците на "Хамас". 

Близо две години в плен: Израелец с българско гражданство е заложник на „Хамас“

Майката на Матан, както и много други родители, не спряха да се надяват, че ще дойде краят на войната и ще видят отново децата си. 

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на „Хамас“ извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

 

