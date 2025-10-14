Шестима души са били убити, след като израелските сили откриха огън по заподозрени, които според тях са се приближили до войници близо до договорената линия на примирието в северната част на Газа.

Армията съобщи, че няколко заподозрени са били идентифицирани и по тях е било стреляно, за да бъде отстранена „заплахата“ поради „нарушение на споразумението за примирие“. Здравните власти заявиха, че шестима души са загинали в рамките на два отделни инцидента, пише Independent.

Това се случва ден след като Доналд Тръмп обеща да „възстанови Газа“, след като Израел и Хамас размениха заложници и задържани в понеделник, с което беше сложен край на двугодишния брутален конфликт в анклава.

Американският президент приветства „ново начало за целия красив Близък изток“, след като неговото мирно споразумение беше подписано в Египет заедно със западни и арабски лидери.

Но, говорейки пред журналисти след срещата на върха в Шарм ел-Шейх, той избегна да заеме позиция относно палестинска държава.

„Не говоря за единна държава или двойна държава, или две държави. Говорим за възстановяването на Газа.“

