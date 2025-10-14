Освободеният заложник Матан Ангрест, който е с български корени, прекара нощта в болница в Тел Авив. Майка му разказа за първите часове със сина си.

22-годишният Матан Ангрест отново е с цялото си семейство.

В болницата в Тел Авив с него вече са сестра му и неговите по-малки братя. След нощта прекарана със сина си, майката му споделя, че Матан е предпазлив да разказва.

„Важното е, че говори. По-малко споделя, но за мен това е положителен знак.

Казва по няколко думи, после ме поглежда. Все още не знае и какво се е случвало с нас през този период. Каза ни, че е бил жестоко изтезаван през първите няколко месеца“, обясни Анат Ангрест - майка на освободения от плен Матан Агрест.

Снимка: bTV

Младежът беше сред отвлечените израелски войници от базата край Нахал Оз при атаката на „Хамас“ преди две години. Свален от танка.

„Въздействали са им и психически: Казвали им, че всички са се отказали от тях, че Израел ще бъде окупиран, че планират следващия седми октомври“, разказва Анат Ангрест.

Снимка: bTV

Майката споделя, че за тези две години както Матан, така и семейството имат много липсващи парчета, но вярва, че всичко ще се подреди.

„Той не осъзнава колко известен е станал. Беше много изненадан, когато се качихме на хеликоптера, каза: Какво е всичко това? Защо не можем да отидем с кола? ....И след това видя „Площада за заложниците“ отгоре. Видя колко много хора има там, които го приветстваха. Бавно започнаха подрежда липсващите парченцата на мястото си“, казва Анат Ангрест.

Пред семейството си Матан не на шега е заявил, че ако зависи от него е готов да се върне в армията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK