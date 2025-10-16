dalivali.bg
Израел върна телата на 30 палестинци в Газа

„Хамас“ предаде още две тела на Израел и заяви, че е върнал всички останки на загинали затворници, до които е имал достъп

Публикувано в  14:16 ч. 16.10.2025 г.

Израел върна телата на 30 палестинци в Газа, с което общият брой на предадените тела достигна 120, съобщиха министерството на здравеопазването, управлявано от "Хамас", и болницата „Насер“ в Хан Юнес, предаде БГНЕС.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, Израел трябваше да предаде телата на 15 палестинци за всеки загинал израелец, предаде АФП. 

Планът за мир: Според Вашингтон засега

"Хамас" предаде още две тела на Израел и заяви, че е върнал всички останки на загинали затворници, до които е имал достъп.

