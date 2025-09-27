Без да произведе нито един изстрел, руският президент Владимир Путин през последната седмица пренесе войната в Украйна до милиони европейци, незасегнати от конфликта.

През последните седмици Европа се сблъска с поредица от инциденти, от прекъсвания на летищата до кибератаки и провокации във въздушното пространство.

Макар че липсват преки доказателства за руско участие, повечето експерти смятат, че Москва стои зад „невидимия фронт“ и невидимата агресия, коментира Cи Ен Ен. Както и че хибридната война, пред която е изправена Европа, е подарък за Путин.

По думите на датския премиер Мете Фредериксен, „хибридните атаки се превръщат в нова реалност за континента“. И подобна руска активност набира скорост.

Липсата на яснота е един от симптомите на тези атаки. Анонимният виновник не може да бъде назован или спрян, независимо от щетите или леките неудобства, които причинява.

За нито един от инцидентите в последно време няма официално потвърден виновник. През последните седмици хибридната война - определяна като война на Русия срещу страните от НАТО, включва:

• повече от 20 дрона, за които се твърди, че са насочени към Полша;

• 12-минутно нарушение на въздушното пространство на Естония;

• хакерски атаки срещу летища и инфраструктура в няколко страни;

• руски военен кораб с изключени транспондери близо до Дания.

Тази несигурност е част от стратегията - да се всее съмнение и недоверие, карайки гражданите да се чувстват беззащитни, посочва Си Ен Ен.

Европейският отговор

Дания, която активно подкрепя Украйна, укрепва отбраната си: дарява F-16 на Киев, помага с производството на дронове и подготвя нови системи за противоракетна отбрана.

Великобритания и Полша вече са регистрирали случаи на руски саботажни атаки, вариращи от палежи на складове до набиране на престъпници за саботаж. Защитата срещу евтини дронове се оказва изключително скъпа. Например, за да свали дрон Shahed за 30 000 долара, изтребител F-35 може да използва ракета на стойност десетки хиляди евро. Това създава дилема - да харчите милиони месечно за отбрана или да рискувате сигурността.

Независимо кой е отговорен, разпространението на този хаос и уязвимост позволи на Путин да донесе усещането за разширяващ се конфликт пред вратата на Европа - точно в момента, в който администрацията на Тръмп изисква Европа да бъде по-отговорна за собствената си отбрана.

Рискове за Путин

Според публикацията, хибридните тактики могат да излязат извън контрол: саботьорите са способни да правят фатални грешки, които биха могли да доведат до смъртта на цивилни в страните от НАТО. Това може да предизвика прекомерен или непредсказуем отговор от Запада.

„Но засега тези хибридни атаки – независимо дали са умишлени или по съвпадение, налагат на обикновените европейци чувството за цената, която трябва да платят за продължаващата подкрепа на правителствата си за Украйна“, пише публикацията.

В четвъртата година от войната Путин успя да накара Европа да се чувства като фронтова линия без директни бойни действия. Закъсненията на полетите, покачващите се цени и кибератаките са незначителни в сравнение с украинските жертви, но се превръщат в ново изпитание за европейските общества и правителства, посочва Си Ен Ен.

