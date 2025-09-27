dalivali.bg
София
Русия е превзела още три села в Източна Украйна, свалила е две бомби и над 130 украински дрона

Призивът към местните жители е да не се приближават към евентуални отломки

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип

Публикувано в  15:07 ч. 27.09.2025 г.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в Източна Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс.

В комюнике на министерството, публикувано в "Телеграм", се уточнява, че става дума за селищата Дерилове и Майске (Дерилово и Майское на руски) в Донецка област и Степове (Степовое) в съседната Днепропетровска област.

По данни на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през изтеклото денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила две изстреляни от силите на Киев управляеми авиационни бомби и 131 украински дрона.

Русия с масирани удари по Украйна, Киев атакува голяма нефтопреработвателна рафинерия

Осем дрона са били свалени над Астраханска област. На места при падането на отломките са възникнали пожари, съобщи в "Телеграм" губернаторът Игор Бабушкин. Той каза, че пострадали няма, но предупреди местните жители да не се приближават към евентуални отломки, а да сигнализират на службите за спешна помощ.

Снимка: Ройтерс

Руските сили постепенно печелят територия в ожесточените сражения в опустошените райони на източната част на Украйна. Според руското министерство на отбраната, от началото на годината Москва е завзела около 0,8% от общата площ на Украйна, отбелязва АФП.

Полша затяга закона за помощите за украинските бежанци

Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област. Друг удар е повредил железопътни линии в съседната Одеска област, добави Киев.

Снимка: Ройтерс

Москва от своя страна заяви, че нефтопреработвателният завод в руската Чувашка област е преустановил дейността си след удар с украински дрон зад фронтовата линия.

Снимка: Ройтерс

В отговор на руските атаки Украйна редовно нанася удари по руски военни и енергийни обекти, включително нефтопреработвателни заводи. Ддипломатическите опити да се сложи край на конфликта, който вече наближава четвъртата си година, се провалиха, а американският президент Доналд Тръмп намекна, че Украйна може да успее да си върне цялата територия от Русия, която заяви решимостта си да продължи офанзивата, припомня АФП.

Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

