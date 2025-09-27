Русия е превзела още три села в Източна Украйна, свалила е две бомби и над 130 украински дрона

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в Източна Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс.
В комюнике на министерството, публикувано в "Телеграм", се уточнява, че става дума за селищата Дерилове и Майске (Дерилово и Майское на руски) в Донецка област и Степове (Степовое) в съседната Днепропетровска област.
По данни на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през изтеклото денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила две изстреляни от силите на Киев управляеми авиационни бомби и 131 украински дрона.
Осем дрона са били свалени над Астраханска област. На места при падането на отломките са възникнали пожари, съобщи в "Телеграм" губернаторът Игор Бабушкин. Той каза, че пострадали няма, но предупреди местните жители да не се приближават към евентуални отломки, а да сигнализират на службите за спешна помощ.
Руските сили постепенно печелят територия в ожесточените сражения в опустошените райони на източната част на Украйна. Според руското министерство на отбраната, от началото на годината Москва е завзела около 0,8% от общата площ на Украйна, отбелязва АФП.
Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област. Друг удар е повредил железопътни линии в съседната Одеска област, добави Киев.
Москва от своя страна заяви, че нефтопреработвателният завод в руската Чувашка област е преустановил дейността си след удар с украински дрон зад фронтовата линия.
В отговор на руските атаки Украйна редовно нанася удари по руски военни и енергийни обекти, включително нефтопреработвателни заводи. Ддипломатическите опити да се сложи край на конфликта, който вече наближава четвъртата си година, се провалиха, а американският президент Доналд Тръмп намекна, че Украйна може да успее да си върне цялата територия от Русия, която заяви решимостта си да продължи офанзивата, припомня АФП.
