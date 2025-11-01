Сърбия отбелязва една година от трагедията в Нови Сад, отнела живота на 16 души и отприщила масови антиправителствени протести. Десетки хиляди почетоха паметта на загиналите на жп гарата. Там са и специалните ни пратеници Цветана Балабанова и операторът Стоян Митев.

Нови Сад замлъкна, но не склони глава. Хора от цяла Сърбия се събраха днес в тишина, мнозина - облечени в тъмни дрехи, с бели рози и свещи в ръце.

Снимка: Ройтерс

Редица след редица младежи, мотористи и други организации положиха венци под аплодисментите на събралото се множество.

От сцената пред гарата бяха изчетени имената на 16-те жертви и пуснати 16 бели гълъба.

Снимка: Ройтерс

Военни ветерани и стюарди от страна на студентите осигуриха перфектна организация без нито един инцидент.

Майката на един от загиналите младежи обяви гладна стачка и заяви, че иска да привлече вниманието на света.

Синът на Дияна Хрка – Стефан, е на злополучната гара на 1 ноември миналата година. Завинаги остава на 27.

„Колкото повече време минава, толкова по-тежко ми е. Стефан беше много весело и емоционално момче – добър човек, душа“, казва майката.

Снимка: Ройтерс

Оттогава Дияна се включва в протестите, подпалили цялата страна, защото не вярва, че ще има справедливост.

„Искам просто да разбера кой уби детето ми. Не искам повече никоя майка да носи черна забрадка и да преживее това, което преживях аз. Затова и се боря“, казва Дияна.

След като сръбският парламент отказа да сформира анкетна комисия и да провери съмненията за корупция по ремонта на гарата, с това се заеха университетски преподаватели и експерти.

Снимка: Ройтерс

„Заключихме, че има силна вероятност да става дума за организирана престъпна група с пирамидална структура, в която участват различни нива на държавната власт, а на върха стои самият президент. Той е знаел и е давал съгласие за всичко и се меси във всичко, без да има правомощия“, каза Вида Петрович-Шкеро, бивш председател на Върховния съд.

За Дияна, която е сред малкото близки на загинали, застанали пред медиите, също няма съмнение кой е отговорен.

Снимка: Ройтерс

„Вучич не е човек, той е чудовище и не обича своя народ. Те отместиха поглед и забравиха за 16-те души, които никога повече няма да се върнат у дома, които ние никога повече няма да прегърнем“, казва Дияна Хрка.

Младежите в Сърбия продължават да се надяват на промяна без кръв и революции.

