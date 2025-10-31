На 1 ноември се навършва година от трагедията в Нови Сад, където бетонната козирка на ремонтираната гара в града пада и убива 16 души. Трагедията предизвика масови протести в Сърбия срещу управляващите. 

Защо недоволството на студентите не спира и как ще бъде отбелязана годишнината?

През последните дни хиляди младежи вървят пеша от Белград към Нови Сад. Почти година по-късно съдебните дела все още не са започнали по същество.

Хиляди студенти от цяла Сърбия вървят пеша към Нови Сад (ВИДЕО)

Едва миналия месец бяха повдигнати обвинения на 13 души, включително бившия министър на транспорта, за "застрашаване на обществената сигурност" и нарушения при реконструкцията на гарата.

Пламналото миналата година обществено недоволство обаче от месеци настоява за смяна на системата и предсрочни избори. Президентът Александър Вучич отказва да свика такива.

Марли, спрейове и електролити: Студентите, които вървят пеша от Белград за Нови Сад, имат нужда от дарения

Междувременно през последните дни по всички пътища, водещи към Нови Сад, изведнъж започнаха непланирани ремонти, които ще забавят и затруднят стигането на протестиращите до града за утрешната годишнина от трагедията.

Какво видя специалният ни пратеник в Сърбия Цветана Балабанова - гледайте разказа ѝ във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK