На 1 ноември се навършва година от трагедията в Нови Сад, където бетонната козирка на ремонтираната гара в града пада и убива 16 души. Трагедията предизвика масови протести в Сърбия срещу управляващите.

Защо недоволството на студентите не спира и как ще бъде отбелязана годишнината?

През последните дни хиляди младежи вървят пеша от Белград към Нови Сад. Почти година по-късно съдебните дела все още не са започнали по същество.

Едва миналия месец бяха повдигнати обвинения на 13 души, включително бившия министър на транспорта, за "застрашаване на обществената сигурност" и нарушения при реконструкцията на гарата.

Пламналото миналата година обществено недоволство обаче от месеци настоява за смяна на системата и предсрочни избори. Президентът Александър Вучич отказва да свика такива.

Междувременно през последните дни по всички пътища, водещи към Нови Сад, изведнъж започнаха непланирани ремонти, които ще забавят и затруднят стигането на протестиращите до града за утрешната годишнина от трагедията.

Какво видя специалният ни пратеник в Сърбия Цветана Балабанова - гледайте разказа ѝ във видеото.

