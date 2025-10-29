Хиляди студенти от цяла Сърбия вървят пеша към Нови Сад.

В събота се навършва една година от срутването на козирката на гарата в града, където загинаха 16 души. Трагедията предизвика нестихваща вълна от протести в страната срещу президента Александър Вучич и неговата партия.

Протестиращите настояват за съд на виновните и за оставка на цялото правителство.

Освен големия протест, в събота, в Нови Сад ще се проведе и възпоменателна служба, в памет на жертвите.

