Днес Сърбия отбелязва една година от трагедията на жп гарата в Нови Сад, при която рухнала козирка отне живота на 16 души. В целия град се провеждат възпоменателни шествия, церемонии и протестни акции, организирани основно от студентски движения.

Още снощи хиляди студенти и граждани от цялата страна пристигнаха в Нови Сад, някои от тях – след 16-дневен пешеходен марш от най-отдалечените части на Сърбия.

Те запазиха 16 минути мълчание пред гарата, превърнала се в символ на трагедията, и обещаха, че няма да спрат да търсят истината за случилото се.

„Не можем да забравим, но и няма да се откажем. Борим се за по-добра Сърбия“, написа в социалните мрежи бившият национален футболист Неманя Видич, който подкрепи студентските протести.

Снимка: Reuters

Шествието беше оглавено от 16 трактора – по един за всяка от жертвите, а посрещането на студентите от гражданите на Нови Сад беше съпроводено с аплодисменти и сигнални ракети.

Късно снощи президентът Александър Вучич направи телевизионно обръщение, в което се извини на студентите за свои предишни изказвания. В миналото той ги беше наричал „платени провокатори“ и „терористи“, обвинявайки ги, че блокират университетите.

Студентите обаче отвърнаха с искане Вучич да подаде оставка и да насрочи предсрочни избори.

Снимка: Reuters

Преди дни независима комисия публикува шокиращи данни за причините за инцидента.

Според доклада част от строителните дейности били възложени на фирма, регистрирана за пране на килими и миене на прозорци. Разследващите посочват, че проектът е бил изпълняван от множество подизпълнители без контрол, като цената е била изкуствено завишавана, а качеството – пренебрегнато.

„От наличната документация се вижда, че за извършване на част от строителните дейности е била наета фирма, регистрирана за пране на килими и миене на прозорци. Имало е толкова много подизпълнители, и под-подизпълнители, че цената на проекта се е надувала на всяко ниво, и от всеки договор е можело да се извлекат големи печалби – без никакъв контрол от страна на строителните инспекции. Медиите тогава представиха гарата като „най-модерната и най-безопасната в Европа, а може би и в света“. Само месец по-късно козирката се срути и стана ясно, че гарата е откривана два пъти, докато все още е била строителен обект. Но на гражданите чрез проправителствените медии беше внушено, че е безопасно да я използват — а тя е била недовършена и опасна. Също така многократно президентът заявява, че съдиите и прокурорите, които не „защитават системата“, ще бъдат уволнени – въпросът е каква точно система се защитава. Той ще направи всичко, за да ги смени – дори ако се наложи, ще промени Конституцията, която урежда избора на магистрати. Някога ние в Сърбия бяхме по-напред от вас българите, но сега сме толкова по-назад“, казва Вида Петрович-Шкеро, бивш председател на Върховния съд на Сърбия.

Снимка: Reuters

Година след трагедията, студентските протести се превърнаха в символ на гражданско пробуждане, казват хората в Нови Сад. Те настояват не само за отговорност за трагедията, но и за промяна в политическата система и съдебната независимост.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK