„Не искам повече никоя майка да носи черна забрадка“: Година след трагедията в Нови сад

Точно година от момента, в който козирката на жп гарата в Нови сад отне 16 живота в Сърбия. Една бетонната плоча стана нарицателно за корупцията, която убива и събуди гнева на младите, които искат бъдеще в демократична правова държава.

Снимка: bTV

Синът на Дияна Хрка – Стефан е на злополучната гара на 1 ноември миналата година. И завинаги остава на 27. Майка му научава за инцидента от медиите и дори не осъзнава веднага какво се е случило.

„Колкото повече време минава, толкова по-тежко ми е. Стефан беше много весело и емоционално момче – добър човек, душа! Имаше най-красивите очи, най-красивата усмивка. Обичаше да кара колело. Трудно ми е да говоря за него“, казва почернената майка.

Оттогава Дияна се включва в масовите антиправителствени протести, организирани от студентите и подпалили цялата страна. Защото не вярва, че ще има справедливост.

„Децата ни бяха бити за всяка дреболия. От сълзотворния газ повръщахме. И на мен полицаите са посягали много пъти. Стоях пред кордона с голи ръце, а те – въоръжени с щитове и палки. Не се уплаших. Страхът си загубих още на първи ноември. Нямам какво повече да губя. Искам просто да разбера кой уби детето ми. Не искам повече никоя майка да носи черна забрадка и да преживее това, което преживях аз. Затова и се боря“, казва Дияна.

Снимка: bTV

След като сръбският парламент отказва да сформира анкетна комисия и да провери съмненията за корупция около ремонта на гарата, с това се заема гражданското общество. През февруари група университетски преподаватели и експерти в различни области създават независима разследваща комисия. Част от нея е и Вида Петрович-Шкеро – бивш председател на сръбския Върховен съд.

„Основните изводи са: разбира се, има пропуски при строителното изпълнение не само на козирката, но и на целия железопътен участък. Документите сочат, че първо сме отказали одобрен заем от Европейския съюз, за да вземем китайски заем. Договорите, които са били сключени с китайски банки и фирми, представляват една добре подредена система от клаузи, позволяващи корупция. В резултат около 700 милиона евро не е ясно за какво и как са похарчени“, обясни Вида Петрович-Шкеро бивш предс. на Върховния съд.

Експертите работят в четири посоки: строителство, финанси, правни и медийни въпроси. Резултатите от анализа са публикувани само преди дни и представени и в Европейския парламент.

Снимка: bTV

„След приемането на Закона за устройство на територията той е променян 17 пъти! Честа практика е към договорите да се подписват анекси, които позволяват да не се провеждат обществени поръчки, а изпълнителят сам да избира подизпълнители без никакъв контрол на качеството. В този процес участват 6 или 7 институции, но – о, чудо! – никой никога не е имал забележки“, казва Вида Петрович-Шкеро.

В отговор на доклада властта обвинява независимата комисия в атака срещу държавата, опит за дестабилизация на правителството, а някои от експертите получават и анонимни заплахи.

„Заключихме, че има силна вероятност да става дума за организирана престъпна група с пирамидална структура, в която участват различни нива на държавната власт, а на върха стои самият президент. Той е знаел и е давал съгласие за всичко. И се меси във всичко, без да има правомощия. Ударната група, разследваща паричните потоци, е разпусната. Сменени са хора по върховете на полицията, армията. Само преди две седмици управляващите лансират тезата, че срутилата се козирка е резултат от терористичен акт. В добавка към предишните обвинения, че протестите са организирани от чужбина“, добавя тя.

„Страхувам се, че в следващите дни, преди да подготвим законово държавата за реакция, те ще убият някого. Само това им остава“, казва на 18.08.2025 г. Александър Вучич.

Демонстрациите обаче остават мирни, без нито един сериозен инцидент. А искането – смяна на системата и предсрочни избори.

Вече от месеци привърженици на Александър Вучич поддържат палатков лагер между президентството и парламента като контра-протест на студентските акции с аргумента, че „пазят“ сградите и че искат да ходят на лекции.

Снимка: bTV

Дияна е от малкото близки на загинали, застанали пред медиите. Между гнева и скръбта, за нея няма съмнение кой е отговорен за трагедията.

„Вучич не е човек, той е чудовище. И не обича своя народ. Ние имаме две Сърбии. Нашата Сърбия – това е страната на нашите златни, добри деца. А неговата Сърбия е на побойниците и убийците. Те отместиха поглед и забравиха за шестнайсетте души, които никога повече няма да се върнат у дома, които ние никога повече няма да прегърнем“, казва Дияна Хрка.

Снимка: bTV

И докато младежите в Сърбия се надяват на промяна без кръв и революции, пламъкът в сърцата на 16 семейства вече никога няма да грее със същата сила.