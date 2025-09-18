dalivali.bg
„Единствена по рода си“: Доналд Тръмп и Киър Стармър подписаха технологична сделка

Премиерът на Великобритания заяви, че е необходимо да се окаже допълнителен натиск върху Путин

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:35 ч. 18.09.2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър официално подписаха така нареченото „Споразумение за технологично процъфтяване“.

То предвижда сътрудничество между Великобритания и САЩ в области като изкуствен интелект (ИИ), квантови изчисления и ядрена енергия, предава Би Би Си.

Снимка: Reuters

Доналд Тръмп описа сделката като „единствена по рода си“ и казва, че тя ще гарантира, че двете страни „ще водят следващата технологична революция рамо до рамо“.

Американският президент каза, че посещението му в Обединеното кралство е донесло сделки на стойност 350 млрд. долара в много сектори.

Тръмп пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз и Стармър

Доналд Тръмп добави, че страната му „се справя по-добре от всякога в областта на бизнеса и инвестициите“.

Киър Стармър заяви, че технологичното партньорство, договорено между двете страни, „има силата да променя живота“.

Снимка: Reuters

По думите на британския премиер инвестицията „ще ни направи по-богати и по-свободни“ и това е сигнал за решимостта на САЩ и Великобритания да спечелят тази надпревара заедно.

„Привличаме бизнеса“, добави Стармър, като заяви, че бизнесът е отговорил с нови сделки и инвестиции.

Наред с подписването на споразумението, редица водещи американски технологични компании обявиха, че ще инвестират в Обединеното кралство.

Кралски банкет в чест на Доналд Тръмп в замъка Уиндзор

Microsoft е най-големият единичен инвеститор, който обяви пакет от разходи в размер на 30 млрд. долара (22 млрд. лири) – най-големият си пакет извън САЩ досега.

Google обеща 5 млрд. паунда за изследвания и инфраструктура в областта на ИИ през следващите две години, а компанията за компютърни чипове Nvidia обяви 500 млн. паунда за изграждане на повече центрове за данни, които да подпомагат работата на ИИ в Великобритания.

Технологични лидери, сред които Дженсън Хуанг от Nvidia, шефът на OpenAI Сам Алтман и Сатя Надела от Microsoft, придружаваха Тръмп на кралския банкет в замъка Уиндзор снощи.

Тръмп и Стармър коментираха войните в Украйна и Газа. Британският премиер каза, че сигурността остава крайъгълният камък на специалните отношения между САЩ и Великобритания.

Политико: Доналд Тръмп най-накрая определи Русия като агресор във войната с Украйна

Киър Стармър заяви, че е необходимо да се окаже допълнителен натиск върху Путин. По думите му руският президент е показал истинското си лице, а светът е станал свидетел на „още повече кръвопролития“. 

Снимка: Reuters

Последните атаки на Владимир Путин срещу Украйна и нахлуването на дронове в Полша „не са действия на човек, който иска мир“, добави той.

По думите на Стармър САЩ и Великобритания са обединени в областта на отбраната и сигурността, но и в „стремежа към мир“.

Той добави, че работят заедно, за да сложат край на хуманитарната катастрофа в Близкия изток и да донесат мир на израелците и палестинците.

