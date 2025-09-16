Президентът на САЩ е придружаван от първата дама Мелания Тръмп

Тръмп пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз и Стармър

Американският президент Доналд Тръмп пристигна във Великобритания за второ държавно посещение по покана на крал Чарлз III, предаде АФП.

Air Force One кацна на летище Станстед край Лондон в 21:07 ч. (23:07 българско време). По време на пътуването Тръмп заяви пред журналистите, че визитата „ще бъде нещо много голямо.“

Снимка: Ройтерс

Президентът и първата дама Мелания ще се срещнат с крал Чарлз и кралица Камила на 17 септември в замъка Уиндзор.

Тръмп ще се срещне с британския премиер Кийр Стармър на 18 септември, като е планирана съвместна пресконференция.

Снимка: Ройтерс

Републиканецът е първият президент на САЩ, който е поканен на две официални вечери от британците. Първата му беше през 2019 г. по време на първия му мандат.

