Кралски банкет в чест на Доналд Тръмп в замъка Уиндзор

От света. Войните в Украйна и в Близкия изток, както и търговските сделки ще бъдат сред разговорите между американския президент Доналд Тръмп и и британския премиер Кийър Стармър във втория ден от официалната визита.

Кралски банкет в чест на американския президент Доналд Тръмп събра над 160 гости на 47 метрова маса в тържествената зала на замъка Уиндзор.

Крал Чарлз определи втората визита на Тръмп като уникално и важно събитие. И отправи няколко послания.



„Нашите държави имат най-тесни отношения в областта на отбраната, сигурността и разузнаването, които светът някога е познавал. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници стоим заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и осигурим мира“, каза Крал Чарлз.



„Това със сигурност е една от най-големите почести в живота ми. Имам огромно уважение към Вас и към вашата страна“, коментира Доналд Тръмп.

Сред гостите на вечерята бяха шефовете на Apple Тим Кук, на OpenAI Сам Алтман и на инвестиционната група Blackstone Стивън Шварцман, както и медийният магнат Рупърт Мърдок. В първия ден от визитата беше обявено, че Съединените щати ще инвестират 150 милиарда паунда на Обединеното кралство, като разкрият над 7 хиляди и 600 работни места.