dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 18°
13 Слънчево 19°
14 Слънчево 20°
15 Слънчево 21°
16 Слънчево 20°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Кралски банкет в чест на Доналд Тръмп в замъка Уиндзор

В тържествената зала на замъкарисъстват 160 гости на 47 метрова маса

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:34 ч. 18.09.2025 г.

От света. Войните в Украйна и в Близкия изток, както и търговските сделки ще бъдат сред разговорите между американския президент  Доналд Тръмп и и британския премиер Кийър Стармър във втория ден от официалната визита. 

Кралски банкет в чест на американския президент Доналд Тръмп събра над 160 гости на 47 метрова маса в тържествената зала на замъка Уиндзор.

Крал Чарлз определи втората визита на Тръмп като уникално и важно събитие. И отправи няколко послания.

„Нашите държави имат най-тесни отношения в областта на отбраната, сигурността и разузнаването, които светът някога е познавал. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници стоим заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и осигурим мира“, каза Крал Чарлз.

„Това със сигурност е една от най-големите почести в живота ми. Имам огромно уважение към Вас и към вашата страна“, коментира Доналд Тръмп. 

Тръмп на визита при краля: Процесия с каляски и преглед на почетна гвардия от 1300 военни (СНИМКИ, ВИДЕО)

Сред гостите на вечерята бяха шефовете на Apple Тим Кук, на OpenAI Сам Алтман и на инвестиционната група Blackstone Стивън Шварцман, както и медийният магнат Рупърт Мърдок. В първия ден от визитата беше обявено, че Съединените щати ще инвестират 150 милиарда паунда на Обединеното кралство, като разкрият над 7 хиляди и 600 работни места.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Масов бой със саби, ножове и метални тръби пред дюнерджийница

Масов бой със саби, ножове и метални тръби пред дюнерджийница
Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)

Делян Пеевски към Асен Василев: Ще има държава с главно "Д" (ВИДЕО)
Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Румен Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС
„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион

„Има големи планове за него“: Невероятната история на бебето Тедиъс, роденo от 30-годишен ембрион
„Traitors: Игра на предатели“: Бачорски, Неве и Георги Янев са тримата предатели. В сряда стават ясни първият „убит“ и първият прогонен

„Traitors: Игра на предатели“: Бачорски, Неве и Георги Янев са тримата предатели. В сряда стават ясни първият „убит“ и първият прогонен
Тази сутрин
Снимка: "Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
"Кръговратът на познанието": Стенопис краси общежитие в "Студентски град"
Снимка: Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Преди петия вот на недоверие: Ще оцелее ли правителството на Желязков
Снимка: 10 г. „Капана фест“ в Пловдив: Фестивалът е с кампания "Нито едно дете повече. Ключът е любовта"
10 г. „Капана фест“ в Пловдив: Фестивалът е с кампания "Нито едно дете повече. Ключът е любовта"
Лице в лице
Снимка: Ген. Кирил Радев, Любомир Стефанов и Калоян Методиев са гости в "Лице в лице"
Ген. Кирил Радев, Любомир Стефанов и Калоян Методиев са гости в "Лице в лице"
Снимка: Политически радар
Политически радар
Снимка: Как глобалното затопляне променя климата?
Как глобалното затопляне променя климата?
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев