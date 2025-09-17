Тръмп на визита при краля: Процесия с каляски и преглед на почетна гвардия от 1300 военни (СНИМКИ, ВИДЕО)

Доналд и Мелания Тръмп бяха посрещнати от крал Чарлз и съпругата му Камила по време на втората държавна визита на американския президент на Острова.
Церемониите включваха процесия с каляски и преглед на почетна гвардия от 1300 военни.
Домакините показаха на гостите си кралската колекция в замъка Уиндзор, а тази вечер Чарлз дава банкет и ще държи реч, написана по протокол от премиера. Това ще е и плавният преход между днешните пищни тържества и очакваните утре разговори с Киър Стармър за политика и многомилиардни търговски сделки.
В същото време хиляди протестираха в Лондон срещу визитата на Тръмп.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK