Тръмп на визита при краля: Процесия с каляски и преглед на почетна гвардия от 1300 военни (СНИМКИ, ВИДЕО)

Доналд и Мелания Тръмп бяха посрещнати от крал Чарлз и съпругата му Камила по време на втората държавна визита на американския президент на Острова.

Снимка: Reuters

Церемониите включваха процесия с каляски и преглед на почетна гвардия от 1300 военни.

Домакините показаха на гостите си кралската колекция в замъка Уиндзор, а тази вечер Чарлз дава банкет и ще държи реч, написана по протокол от премиера. Това ще е и плавният преход между днешните пищни тържества и очакваните утре разговори с Киър Стармър за политика и многомилиардни търговски сделки.

Снимка: Reuters

В същото време хиляди протестираха в Лондон срещу визитата на Тръмп.