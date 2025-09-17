Американският президент Доналд пристигна на второ държавно посещение в Обединеното кралство. Първата му среща ще бъде с крал Чарлс в замъка Уиндзор.

Часове преди това активисти прожектираха върху замъка снимки на Тръмп с обвинения в сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

Полицията е арестувала четирима души във връзка със случая.

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше да започне съдебният процес срещу него по обвинения в трафик на непълнолетни момичета.

Името на американския президент беше замесено в скандала, но той отрича да има каквото и да било отношение към предполагаемите престъпления.

