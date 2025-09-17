Доналд Тръмп завежда дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу „Ню Йорк Таймс“, който той описва като „един от най-лошите и най-дегенеративни вестници в историята на нашата страна“.
В публикация в Truth Social президентът обвини вестника, че е „рупор“ на Демократическата партия. Тръмп критикува подкрепата на вестника за Камала Харис в президентската надпревара през 2024 г. като „най-големия незаконен принос към кампанията НЯКОГА“.
Той продължи, че „Таймс“ е излъгал за него, семейството му, бизнеса му, движението „Америка на първо място“, движението MAGA и „нашата нация като цяло“ в делото срещу вестника и четирима негови журналисти.
Делото идва по-малко от седмица, след като „Таймс“ заяви, че е бил заплашен със съдебни действия от Белия дом, след като съобщи за бележка за рожден ден, дадена на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, която носи подписа на Тръмп.
Президентът обаче отрече да е нейният автор. Но освен скорошните репортажи за връзките на Тръмп с Епстийн 174-годишният вестник рядко се е въздържал, когато става въпрос за отразяване на финансовите сделки на президента, предполагаемите му връзки с Русия, както и за сътресенията в администрацията му.
Докато Тръмп обвинява вестника в „десетилетна система“ на „умишлена и злонамерена клевета“ срещу него, съдебни документи, подадени в Окръжния съд на САЩ във Флорида, посочват няколко статии и една книга, написани през 2024 г. от двама журналисти на изданието, които са били обект на проверка.
„Подсъдимите злонамерено са публикували книгата и статиите, знаейки, че тези публикации са изпълнени с отвратителни изопачавания и измислици за президента Тръмп“, се казва в документите, подадени в понеделник.
Тръмп изрази особено недоволство срещу „Таймс“ заради редакционната им публикация на първа страница в подкрепа на Харис през септември миналата година, озаглавена „Единственият патриотичен избор за президент“, в която се казваше „трудно е да си представим кандидат, по-недостоен да служи като президент на Съединените щати от Доналд Тръмп“, добавяйки, че Тръмп „ще се противопостави на нормите и ще разруши институциите, които са направили страната ни силна“.
По-късно в понеделник вестникът публикува отговор на иска.
„Този иск е безпочвен. В него липсват легитимни правни претенции и вместо това е опит за задушаване и обезкуражаване на независимата журналистика. „Ню Йорк Таймс“ няма да се остави да бъде възпрепятстван от тактики на сплашване. Ще продължим да разследваме фактите без страх или фаворизиране и ще отстояваме правото на журналистите, гарантирано от Първата поправка, да задават въпроси от името на американския народ“, се казва в изявлението.
Предишните дела на Тръмп срещу медии завършиха с положителен за американския президент резултат.
Това не е първият път, когато Тръмп предприема съдебни действия срещу медиите, откакто е станал президент.
В публикацията си в Truth Social той заяви, че държи отговорни „мрежите за фалшиви новини“, позовавайки се на „успешни съдебни спорове срещу Джордж Слопадопулос от Ей Би Си и предаването „60 минути“ на Си Би Ес. Дела срещу Ей Би Си и водещия Джордж Стефанопулос, както и срещу новинарската програма „60 минути“ на Си Би Ес за интервюто ѝ с Камала Харис, бяха уредени съответно за 15 милиона и 16 милиона долара.
През юли той заведе дело срещу вестника „Уолстрийт Джърнъл“, собственост на Мърдок, след като медиятта за първи път съобщи за съществуването на бележка с подписа на Тръмп, за която се твърди, че е била дадена на Епстийн. Очаква се делото скоро да бъде представено в съда и представлява риск за Тръмп, ако бъдат оповестени публично още доказателства, свързани със случая.
