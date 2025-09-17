Делото на Тръмп идва по-малко от седмица, след като „Ню Йорк Таймс“ заяви, че е бил заплашен със съдебни действия от Белия дом

Доналд Тръмп завежда дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу „Ню Йорк Таймс“, който той описва като „един от най-лошите и най-дегенеративни вестници в историята на нашата страна“.

В публикация в Truth Social президентът обвини вестника, че е „рупор“ на Демократическата партия. Тръмп критикува подкрепата на вестника за Камала Харис в президентската надпревара през 2024 г. като „най-големия незаконен принос към кампанията НЯКОГА“.

Снимка: Reuters

Той продължи, че „Таймс“ е излъгал за него, семейството му, бизнеса му, движението „Америка на първо място“, движението MAGA и „нашата нация като цяло“ в делото срещу вестника и четирима негови журналисти.

Делото идва по-малко от седмица, след като „Таймс“ заяви, че е бил заплашен със съдебни действия от Белия дом, след като съобщи за бележка за рожден ден, дадена на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, която носи подписа на Тръмп.

Снимка: Reuters

Президентът обаче отрече да е нейният автор. Но освен скорошните репортажи за връзките на Тръмп с Епстийн 174-годишният вестник рядко се е въздържал, когато става въпрос за отразяване на финансовите сделки на президента, предполагаемите му връзки с Русия, както и за сътресенията в администрацията му.

Докато Тръмп обвинява вестника в „десетилетна система“ на „умишлена и злонамерена клевета“ срещу него, съдебни документи, подадени в Окръжния съд на САЩ във Флорида, посочват няколко статии и една книга, написани през 2024 г. от двама журналисти на изданието, които са били обект на проверка.

Снимка: Reuters

„Подсъдимите злонамерено са публикували книгата и статиите, знаейки, че тези публикации са изпълнени с отвратителни изопачавания и измислици за президента Тръмп“, се казва в документите, подадени в понеделник.

Тръмп изрази особено недоволство срещу „Таймс“ заради редакционната им публикация на първа страница в подкрепа на Харис през септември миналата година, озаглавена „Единственият патриотичен избор за президент“, в която се казваше „трудно е да си представим кандидат, по-недостоен да служи като президент на Съединените щати от Доналд Тръмп“, добавяйки, че Тръмп „ще се противопостави на нормите и ще разруши институциите, които са направили страната ни силна“.

По-късно в понеделник вестникът публикува отговор на иска.

„Този ​​иск е безпочвен. В него липсват легитимни правни претенции и вместо това е опит за задушаване и обезкуражаване на независимата журналистика. „Ню Йорк Таймс“ няма да се остави да бъде възпрепятстван от тактики на сплашване. Ще продължим да разследваме фактите без страх или фаворизиране и ще отстояваме правото на журналистите, гарантирано от Първата поправка, да задават въпроси от името на американския народ“, се казва в изявлението.

Предишните дела на Тръмп срещу медии завършиха с положителен за американския президент резултат.

Това не е първият път, когато Тръмп предприема съдебни действия срещу медиите, откакто е станал президент.

В публикацията си в Truth Social той заяви, че държи отговорни „мрежите за фалшиви новини“, позовавайки се на „успешни съдебни спорове срещу Джордж Слопадопулос от Ей Би Си и предаването „60 минути“ на Си Би Ес. Дела срещу Ей Би Си и водещия Джордж Стефанопулос, както и срещу новинарската програма „60 минути“ на Си Би Ес за интервюто ѝ с Камала Харис, бяха уредени съответно за 15 милиона и 16 милиона долара.

Снимка: Reuters

През юли той заведе дело срещу вестника „Уолстрийт Джърнъл“, собственост на Мърдок, след като медиятта за първи път съобщи за съществуването на бележка с подписа на Тръмп, за която се твърди, че е била дадена на Епстийн. Очаква се делото скоро да бъде представено в съда и представлява риск за Тръмп, ако бъдат оповестени публично още доказателства, свързани със случая.

