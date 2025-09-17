Европейската комисия ще предложи ускоряване на постепенното спиране вноса на изкопаеми горива от Русия. Това заяви председателят ѝ Урсула фон дер Лайен след разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.

Фон дер Лайен заяви, че е провела разговор с Тръмп за засилване съвместните усилия на икономическия натиск върху Русия.

Повече от три години след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, Съединените щати и Европейският съюз все още внасят руски енергийни и стокови стоки на стойност милиарди евро, вариращи от втечнен природен газ до обогатен уран.

Съединените щати засилиха натиска върху Европа да играе по-активна роля в прекратяването на войната на Русия в Украйна.

Тръмп заяви пред Европейския съюз, че трябва да наложи строги тарифи на Индия и Китай, най-големите купувачи на руски петрол, и самият той да спре вноса на руска енергия.

