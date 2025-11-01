Един от заподозрените, арестувани за безпрецедентния обир на бижута в Лувъра, е освободен без обвинение, съобщиха в събота пред АФП неговите адвокати.

Седем души бяха задържани за обира, а няколко от тях са се явили пред магистрати в парижки съд по-рано в събота.

Петима от заподозрените бяха арестувани по-рано тази седмица, включително мъжът, който в крайна сметка беше освободен.

Обирът поставя въпроса за достъпността до изкуството или превръщането на музеите в крепости

Обирът в Лувъра насочи вниманието към сложна ситуация за музеите - как да осигурят достъпа до изкуство, без да се превръщат в крепости, предаде Асошиейтед прес. Много музеи започнаха да преоценяват сигурността си след дръзкото деяние, извършено посред бял ден на 19 октомври.

Ден след обира представители на световноизвестни музеи във Вашингтон започват да обсъждат, оценяват и планират как да подсилят собствената си сигурност.

"Прегледахме инцидента. След това разработихме план за действие на втория ден и започнахме да го прилагаме на третия, четвъртия и петия ден", казва Дъг Бийвър, специалист по сигурността в Националния музей на жените в изкуствата, който е участвал в разговори по Zoom с близки институции, включително института "Смитсониън" и Националната галерия за изкуство.

Подобни разговори се водят в музеи по целия свят, тъй като хората, натоварени със задачата да опазват произведенията на изкуството, се питат може ли това да се случи и тук. В същото време мнозина признават присъщото, дори болезнено напрежение в задачата си - музеите имат за цел да помагат на хората да се докоснат до изкуството, а не да ги отдалечават от него.

"Най-важното в музеите е преживяването на посетителите. Нашето желание е те да се връщат. Не искаме да ги караме да се чувстват като в крепост или в ограничаваща среда", казва Бийвър.

Това е проблем, с който мнозина се борят, и най-вече директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която призна "ужасен провал" в мерките за сигурност, както и френската полиция и законодателите.

Редица музеи, отказали коментар относно обира на Лувъра, когато от Асошиейтед прес са се свързали с тях, за да избегнат не само обсъждане на сигурността, но и критики към Лувъра в деликатен момент.

Бийвър прогнозира, че обирът в Париж ще подтикне музеите да въведат нови мерки.

"Всичко опира до създаването на необходим баланс между сигурност и достъпност. Нашата цел не е да елиминираме риска, а да се справяме с него интелигентно", казва той.

Според Патрик Брингли, който е работил в музея "Метрополитън", трагедията с обира в Лувъра е, че подобни събития затрудняват музеите да покажат цялата си красота по приветлив начин.

"Изкуството трябва да е привлекателно. Когато обаче хората нарушат това обществено доверие, Лувърът ще трябва да засили процедурите си и това просто ще направи музея по-малко магичен", казва Брингли.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK