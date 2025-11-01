Един от заподозрените, арестувани за безпрецедентния обир на бижута в Лувъра, е освободен без обвинение, съобщиха в събота пред АФП неговите адвокати.

Седем души бяха задържани за обира, а няколко от тях са се явили пред магистрати в парижки съд по-рано в събота.

Петима от заподозрените бяха арестувани по-рано тази седмица, включително мъжът, който в крайна сметка беше освободен.

Обирът поставя въпроса за достъпността до изкуството или превръщането на музеите в крепости

Обирът в Лувъра насочи вниманието към сложна ситуация за музеите - как да осигурят достъпа до изкуство, без да се превръщат в крепости, предаде Асошиейтед прес. Много музеи започнаха да преоценяват сигурността си след дръзкото деяние, извършено посред бял ден на 19 октомври.  

ДНК тест разкри един от крадците в „Лувъра“

Ден след обира представители на световноизвестни музеи във Вашингтон започват да обсъждат, оценяват и планират как да подсилят собствената си сигурност. 

"Прегледахме инцидента. След това разработихме план за действие на втория ден и започнахме да го прилагаме на третия, четвъртия и петия ден", казва Дъг Бийвър, специалист по сигурността в Националния музей на жените в изкуствата, който е участвал в разговори по Zoom с близки институции, включително института "Смитсониън" и Националната галерия за изкуство. 

Подобни разговори се водят в музеи по целия свят, тъй като хората, натоварени със задачата да опазват произведенията на изкуството, се питат може ли това да се случи и тук. В същото време мнозина признават присъщото, дори болезнено напрежение в задачата си - музеите имат за цел да помагат на хората да се докоснат до изкуството, а не да ги отдалечават от него. 

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

"Най-важното в музеите е преживяването на посетителите. Нашето желание е те да се връщат. Не искаме да ги караме да се чувстват като в крепост или в ограничаваща среда", казва Бийвър.

Това е проблем, с който мнозина се борят, и най-вече директорката на Лувъра Лоранс де Кар, която призна "ужасен провал" в мерките за сигурност, както и френската полиция и законодателите.

Редица музеи, отказали коментар относно обира на Лувъра, когато от Асошиейтед прес са се свързали с тях, за да избегнат не само обсъждане на сигурността, но и критики към Лувъра в деликатен момент.

Задържаните за обира в Лувъра: На възраст между 30 и 40 години, познати на полицията

Бийвър прогнозира, че обирът в Париж ще подтикне музеите да въведат нови мерки.

"Всичко опира до създаването на необходим баланс между сигурност и достъпност. Нашата цел не е да елиминираме риска, а да се справяме с него интелигентно", казва той. 

Бивш шеф на израелското разузнаване: Служител на музея е съучастник на крадците в Лувъра

Според Патрик Брингли, който е работил в музея "Метрополитън", трагедията с обира в Лувъра е, че подобни събития затрудняват музеите да покажат цялата си красота по приветлив начин.

"Изкуството трябва да е привлекателно. Когато обаче хората нарушат това обществено доверие, Лувърът ще трябва да засили процедурите си и това просто ще направи музея по-малко магичен", казва Брингли.

