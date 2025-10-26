След зрелищния обир на бижута от Лувъра в Париж, разследванията са в разгара си. Двама души вече са задържани. Единият от заподозрените очевидно е бил на път да избяга от страната, когато полицията го е хванала.
Двамата мъже са от района на Париж и се смята, че са част от банда от четирима души, която стои зад обира, получил международен отзвук.
Бившият шеф на израелското разузнаване Яаков Пери също беше помолен да помогне в издирването на крадците. Твърди се, че първата следа води директно до служител на музея, посочва "Билд".
Пери е настоящ ръководител на частната охранителна фирма CGI, която съдейства за издирването на крадците на коронни бижута. През 2019 г. компания съдейства след грандиозния обир на "Зеления трезор" в Дрезден.
Според "Билд" екипът на Пери е установява доказателства, според които служител на музея е съучастник на извършителите.
Главният изпълнителен директор на CGI коментира по-рано пред израелския телевизионен оператор N12: „На прав път сме. Вече имаме някои улики.“
Разследващите подозират, че крадците са действали от името на богат колекционер, тъй като френските коронни бижута са практически непродаваеми.
„Извършителите знаят, че тези уникални бижута, след като бъдат разглобени на отделни части, струват само малка част от първоначалната си стойност. Те или ще ги продадат на олигарх, който ще ги постави в частната си колекция, или ще се опитат да ги продадат обратно на първоначалния собственик - френската държава“, посочва главният изпълнителен директор на CGI.
Сред откраднатите скъпоценности е тиарата на императрица Евгения – украсена с 212 перли и 1998 диаманта, поръчана от съпруга ѝ, император Наполеон III.
Френски прокурор заяви, че финансовите щети от дръзката кражба в Лувъра се оценяват на 88 млн. евро.
