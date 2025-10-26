След зрелищния обир на бижута от Лувъра в Париж, разследванията са в разгара си. Двама души вече са задържани. Единият от заподозрените очевидно е бил на път да избяга от страната, когато полицията го е хванала.

Двамата мъже са от района на Париж и се смята, че са част от банда от четирима души, която стои зад обира, получил международен отзвук.

Бившият шеф на израелското разузнаване Яаков Пери също беше помолен да помогне в издирването на крадците. Твърди се, че първата следа води директно до служител на музея, посочва "Билд".

Пери е настоящ ръководител на частната охранителна фирма CGI, която съдейства за издирването на крадците на коронни бижута. През 2019 г. компания съдейства след грандиозния обир на "Зеления трезор" в Дрезден.

Според "Билд" екипът на Пери е установява доказателства, според които служител на музея е съучастник на извършителите.

Главният изпълнителен директор на CGI коментира по-рано пред израелския телевизионен оператор N12: „На прав път сме. Вече имаме някои улики.“

Разследващите подозират, че крадците са действали от името на богат колекционер, тъй като френските коронни бижута са практически непродаваеми.