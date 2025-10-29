Бижутата все още не са открити, но двама мъже, заподозрени в участие в гръмкия обир на Лувъра, който разтърси света, ще бъдат разпитани тази вечер в Париж и ще бъдат задържани, обяви прокурорката Лора Бекуо.

Двамата тридесетгодишни мъже, арестувани на 25 октомври, „частично са признали вината си“, посочи прокурорката на Париж. Те са заподозрени, че са „проникнали в галерията на Аполон, за да откраднат бижутата“, уточни тя, цитирана от АФП, предаде БГНЕС.

Снимка: bTV

„В момента те се явяват пред магистратите“ с оглед „повдигане на обвинение за престъпленията организирана кражба, за които се предвижда наказание от 15 години лишаване от свобода“, и за „участие в престъпна група“, за което се предвижда наказание от 10 години лишаване от свобода.

След това те ще бъдат представени пред съдия по свободите и задържанията (JLD): прокуратурата е поискала да бъдат поставени под предварителен арест.

Прокурорът уточни, че „на този етап нищо не позволява да се твърди, че престъпниците са се ползвали с някакво съучастничество в музея“.

Снимка: Reuters

От друга страна, „не изключваме възможността“ за много по-голяма група от четиримата престъпници, заснети от камерите за наблюдение, подчерта тя.

Бижутата „все още не са в наше притежание. Искам да запазя надеждата, че ще бъдат намерени и ще могат да бъдат върнати на Лувъра и по-широко на нацията“, продължи Лора Бекуо.

„Тези бижута вече са очевидно непродаваеми. Припомням, че всеки, който ги купи, ще бъде виновен за укриване на престъпление“, подчерта тя, преди да добави: „Все още има време да бъдат върнати“.

Двамата мъже живеят в Обервилие, в департамента Сен-Сен-Дени.

Снимка: Reuters

Единият от тях е бил задържан на летището в Роаси, докато се готвел да се качи на самолет за Алжир „без билет за връщане във Франция“. Той е на 34 години, има алжирско гражданство и живее във Франция от 2010 г. Той вече е известен на полицията и съдебните власти за престъпления, свързани основно с пътнотранспортни нарушения, и за кражба, според прокурора.

Вторият, на 39 години, е бил задържан в близост до дома си. „Няма нищо, което да потвърждава, че е бил на път за чужбина“, посочи прокурорът. Той вече е известен с тежки кражби.

Бекуо изтъкна „денонощната работа“ на стотиците следователи и магистрати, ангажирани с този случай, като похвали „изключителната мобилизация на всички“ за „възможно най-бързото идентифициране на престъпниците и опит за намиране на бижутата“.

Бяха извършени над 150 анализа на проби „в най-голяма спешност“, каза тя.

Снимка: Reuters

Плячката от този невероятен обир, който разтърси целия свят, се оценява на 88 милиона евро.

Около 9:30 ч. на 19 октомври крадците са поставили камион с подемник в подножието на музея, на кея „Франсоа Митеран“, и двама от тях, с маскирани лица, са се изкачили до галерията „Аполон“.

След като счупиха прозорец и витрините с бижутата с помощта на дискови резачки, крадците избягаха с два скутера, управлявани от съучастниците им.

Кражбата е продължила общо по-малко от осем минути.

По време на бягството си престъпниците изпуснаха короната на императрица Евгения, която беше повредена.

Директорката на Лувъра заявил, че „би било много деликатно” тя да се възстанови.

Случаят предизвика дълги дебати за сигурността на Лувъра, най-посещаваният музей в света.

Това доведе до първото противопоставяне. Новият префект на полицията в Париж, Патрис Фор, заяви, че е „категорично против” създаването на полицейско управление в Лувъра, което беше поискано от председателката на музея, Лоранс де Карс, след кражбата.

Председателят на комисията по култура на Сената, Лоран Лафон, каза, след посещение на съоръженията за сигурност на Лувъра, че сигурността на заведението „не отговаря на това, което може да се очаква от един музей днес”.

Министърът на културата Рашида Дати посочи, че „очаква“ заключенията от административното разследване относно сигурността на музея, които трябва да бъдат оповестени вечерта.

Те ще позволят „да се вземат всички необходими и спешни мерки за отстраняване на този пропуск в сигурността“, допълни тя.

„Става въпрос да се идентифицират всички пропуски, но и всички нарушения, за да се осигури сигурността на Лувъра“, каза Дати.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK