Френските власти задържаха двама мъже, заподозрени за участие в "обира на века" в Лувъра. Кралските бижута все още не са открити.

Арестуваните са френски граждани от парижкото предградие "Сен-Сен-Дени" на възраст между 30 и 40 години. Били са познати на полицията. Единият е заловен, преди за отпътува към Алжир от летище "Шарл де Гол". Според местни медии другият се е канел да замине за Мали.

"Изразявам дълбоко съжаление от бързото разкриване на тази информация, която може само да попречи на усилията за издирването на откраднатите бижута и на извършителите. Прекалено рано е да се дават специфични детайли", коментира Лор Бекюо, прокурор на Париж.

От прокуратурата обещават повече информация след изтичането на 96-те часа срок за предварителен арест. Проверяват се всички видеозаписи от камери по маршрута на обирджиите.

"Винаги накрая откриваме крадците. Изглежда като работа на организираната престъпност, ще видим. За съжаление, често плячката бива скрита в чужбина. Надявам се случаят да не е такъв", казва Лоран Нунес, вътрешен министър на Франция пред La Tribune Dimanche.

В следващите дни трябва да бъдат представени заключенията от поръчаната от министъра на културата спешна проверка на мерките за сигурност в и около Лувъра.

