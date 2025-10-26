Френските власти задържаха двама мъже, заподозрени за участие в "обира на века" в Лувъра. Кралските бижута все още не са открити.

Арестуваните са френски граждани от парижкото предградие "Сен-Сен-Дени" на възраст между 30 и 40 години. Били са познати на полицията. Единият е заловен, преди за отпътува към Алжир от летище "Шарл де Гол". Според местни медии другият се е канел да замине за Мали.

"Изразявам дълбоко съжаление от бързото разкриване на тази информация, която може само да попречи на усилията за издирването на откраднатите бижута и на извършителите. Прекалено рано е да се дават специфични детайли", коментира Лор Бекюо, прокурор на Париж.

От прокуратурата обещават повече информация след изтичането на 96-те часа срок за предварителен арест. Проверяват се всички видеозаписи от камери по маршрута на обирджиите.

Бивш шеф на израелското разузнаване: Служител на музея е съучастник на крадците в Лувъра

"Винаги накрая откриваме крадците. Изглежда като работа на организираната престъпност, ще видим. За съжаление, често плячката бива скрита в чужбина. Надявам се случаят да не е такъв", казва Лоран Нунес, вътрешен министър на Франция пред La Tribune Dimanche.

В следващите дни трябва да бъдат представени заключенията от поръчаната от министъра на културата спешна проверка на мерките за сигурност в и около Лувъра. 

