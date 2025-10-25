Пет дни след грандиозния обир в Лувъра, част от ценната колекция бижута на парижкия музей беше преместена във Френската централна банка по съображения за сигурност, съобщи ДПА.

Бижутата бяха транспортирани под полицейски ескорт до близките трезори на Френската централна банка, съобщи радиостанция RTL, позовавайки се на осведомени източници. Телевизионният канал BFMTV също потвърди информацията.

Лувърът беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполон“, където се съхраняват много кралски бижута на Франция.

Те разбиха две витрини и откраднаха 8 бижута, които някога са принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 милиона евро.

Дръзкото проникване предизвика и дебат за мерките за сигурност в музея.

Първоначално не бе ясно кои експонати са преместени, но по-късно се разбра, че кралските бижута, изложени в галерията „Аполон“, и други бижута са сред преместените ценности. Все още няма следа от извършителите или от откраднатите бижута.

Според информацията на RTL, бижутата са били поставени в трезор с висока степен на сигурност, намиращ се на 26 метра под земята. Около 90% от златния резерв на Франция също се съхранява там.

Преместването на ценностите се счита за извънредна мярка. Бележниците на Леонардо да Винчи, чиято стойност се оценява на над 600 милиона евро, се съхраняват в тези трезори от няколко години.

