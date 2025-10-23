Франция и светът продължават да недоумяват как е било възможно да бъде извършен обирът на века – кражбата на кралски бижута от императорската колекция в Лувъра, оценени на над 88 милиона евро. Обирът, осъществен в неделя сутринта – 18 октомври, разкрива тревожни пропуски в сигурността на най-известния музей в света.

Според журналиста Тони Николов Лувърът от години се нуждае от сериозно обновяване и техническо обезопасяване. Доклад на френската Сметна палата още през миналата година е предупредил, че системите за сигурност са в критично състояние – липсват камери, а старите системи не са поддържани. Въпреки това, препоръките не са били изпълнени.

Обирът е бил извършен за едва седем минути. Алармата се е задействала моментално, но крадците са успели да се измъкнат преди охраната да реагира. Те са проникнали в музея откъм река Сена, използвайки камион и стълба, след което са срязали прозорец с флекс.

Разследващи журналисти във Франция припомнят, че преди три години музеят е подменил старите витрини от 50-те години, които са били укрепвани през 80-те и са се превръщали почти в сейфове. Новите обаче се оказват по-крехки. Директорката на Лувъра Лоранс Декар, която вече е подала оставка (отказана от президента Еманюел Макрон), обяснява, че старите витрини са били заменени, защото предизвиквали вибрации, опасни за експонатите.

Пресаташето на Френския културен институт Мария Конакчиева подчертава, че случаят не е просто финансов, а културен и исторически шок.

„Не е до милионите. Тук е до история. Нещо от историята на Франция изчезна завинаги, ако не бъде намерено“, коментира Конакчиева.

Случаят повдига сериозен въпрос за сигурността на музеите по света. След обира във френските медии се обсъжда идеята за постоянно присъствие на полиция в Лувъра – между 100 и 150 служители. Въпреки това, експерти предупреждават, че престъпниците стават все по-изобретателни и че технологичната защита трябва да се модернизира спешно.

Както напомня Николов, това не е първата кражба в историята на музея – още през 1976 г. от същата зала изчезва шпагата на крал Шарл X, инкрустирана с 2600 диаманта, която никога не е била открита.

