Петима нови заподозрени са арестувани за кражба на бижутата от Лувъра, съобщи прокурорът на Париж Лор Бекюо, цитирана от световните агенции.

Така общият брой на задържаните за кражбата на века вече е 7.

Смята се, че един от петимата нови заподозрени е бил част от четиричленната банда, извършила обира, обяви прокурорът.

След 11-дневно издирване полицията е арестувала трима от четиримата мъже, за които смята, че са участвали директно в обира. Те са се преоблекли като строителни работници, за да откраднат артефакти, датиращи от епохата на Наполеон.

Прокурорът на Париж призна, че разследването все още не е разкрило нито едно от ограбените бижута, чиято стойност се оценява на 88 млн. евро.

Експертите казват, че накитите, сред които изумрудена огърлица, инкрустирана с над 1000 диаманта, подарена от Наполеон на втората му съпруга, вероятно са вече са демонтирани на части.

Последните арести са извършени в сряда вечерта в Париж и околния регион – мъже на 34 и 39 години, които са направили частични самопризнания след 96 часа разпит.

34-годишният мъж е алжирски гражданин. Имал е предишни криминални досиета за нарушения, свързани с движението по пътищата, и е идентифициран чрез ДНК, извлечена от един от скутерите.

39-годишният е нелегален таксиметров шофьор и куриер, роден в предградие на Париж. Бил известен на полицията, задържан е за кражби. Неговата ДНК е открита върху счупено стъкло на една от витрините.

Първите двама заподозрени бяха арестувани миналия уикенд, точно когато се появиха съобщения, че един от тях се е опитал да избяга в Алжир от летище „Шарл дьо Гол“ до Париж.

Полицията все още не е предоставила подробности за петимата нови заподозрени.

Обирът от 19 октомври в Лувъра привлече вниманието на света и повдигна въпроси за мерките за сигурност в най-посещавания музей във Франция. Директорът на музея Лоранс Декар призна пред френския Сенат, че нито една охранителна камера не е наблюдава балкона на втория етаж, където крадците са проникнали в галерия „Аполо“, използвайки ъглошлайф.

Пет дни след грандиозния обир част от ценната колекция бижута на парижкия музей беше преместена във Френската централна банка, за да са на по-сигурно място.

