Откраднатите съкровища от Лувъра все още не се намерени, но полицията задържа нови петима заподозрени за връзка с обира. За единия от тях, на практика, е сигурно, че е пряк участник в грабежа.

Последните арести се случват в нощта на сряда срещу четвъртък. Общо задържаните са седем. Имат съдебни досиета, но са свързани с дребно хулиганство.

След 11-дневно издирване полицията е арестувала трима от четиримата мъже, за които смята, че са участвали директно в обира. Те са се преоблекли като строителни работници, за да откраднат артефакти, датиращи от епохата на Наполеон.

Единият от тях е абсолютен приоритет на разследващите, защото за него няма съмнения, че е замесен в обира на века. Това показва ДНК тест.

Според източници на bTV, близки до разследването, това е един от двамата мъже, чакащи с мотори крадците пред сградата на музея.

Прокурорът на Париж призна, че разследването все още не е разкрило нито едно от ограбените бижута, чиято стойност се оценява на 88 млн. евро.

Снимка: Reuters

Експертите казват, че накитите, сред които изумрудена огърлица, инкрустирана с над 1000 диаманта, подарена от Наполеон на втората му съпруга, вероятно са вече са демонтирани на части.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK