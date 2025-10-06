Трагедия с един загинал и седем ранени след като кола се вряза в публиката на планинско рали във вчерашния ден. Инцидентът се случва на остър десен завой на пътя за Аладжа манастир „Света Троица“.

Ето и какво е състоянието на седемте пострадали:

Жена на 27 години е в тежко състояние в реанимацията на болница „Св. Анна“. Други двама мъже са с фрактури и са настанени в ортопедията. Останалите четирима пострадали са с по-леки травми.

Наш екип разговаря със Слави Славов, който е директор на състезанието, зам.-кметът на община Варна Илия Коев и Веселин Николаев – шофьор на линейка, отговарял за медицинското обслужване на ралито.

Зам.-кметът на община Варна изрази съболезнования на близките на починалия и пожела бързо възстановяване на останалите пострадали. И определи случилото се като „спортен инцидент с фатален край за един от наблюдателите на състезанието“.

Но уточни – че над 50 човека са се грижили за организацията и обезопасяването на терена.

„При първата проверка тук не е имало граждани, когато са минавали с пилотния автомобил – в последствие как са се появили, тепърва ще се установява“, каза още той.

Директорът на състезанието Слави Славов потвърди, че на завоя е абсолютно забранено присъствието на публика.

„Аз, заедно с отговорника по сигурността минахме по трасето и нагоре, и надолу – за да огледаме трасето и аз констатирах, че тук няма хора. Ние не можем да сложим наш маршал в опасната зона, тъй като трябва да пазим неговия живот, той беше изтеглен около 20/30 метра по-надолу и съответно още 20/30 метра по-нагоре имахме Общинска полиция, която беше препречила горския път, за да не излезе някой автомобил оттам и съответно и маршал. Тук, в опасната зона, ние не можем да поставим хора, имахме обезопасителна лента и табелки „забранено за публика“, обясни той.

Вчера полицията съобщи, че полевият тест на пилота е положителен за амфетамини, той сам е дал кръвна проба, която предстои да излезе и да установи дали това е така.

По думите на Славов на пилотите преди състезание не се правят тестове за наркотици, единствено за алкохол, както и се извършват медицински прегледи за кръвно налягане.

„Аз лично бях тук, когато полицията дойде да го тества, той си даде доброволно пробите за алкохол и наркотици и беше изненадан, че му излезе положителен тестът. Даже дойде и ми каза „Излезе ми някакъв положителен тест“, аз го посъветвах да даде кръвна проба, където всичко ще се изясни. Нямам обяснение, не знам – възможно е да е приемал някакви медикаменти, не съм специалист“, каза той.

Шофьорът на линейката, Веселин Николаев, който е и рали пилот, обясни, че винаги може да настъпи грешка при пилота и да не прецени навреме скоростта или траекторията си при навлизането в завоя, но грешка може да дойде и от автомобила.

„Има опит, да, познавам го от доста години, не е млад пилот, който за първи път да кара на това състезание, карал е и на други, и заедно сме карали. Има опит“, увери той.

Днес или утре би трябвало да излезе кръвната проба на пилота Нейко Нейков от Стара Загора, която да потвърди или да отхвърли резултатите от полевия тест.

