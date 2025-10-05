"След получен сигнал по станцията за тежко ПТП се отзовахме, имаше пострадал мъж със съчетана травма и момиче с почти ампутиран крак. Извикахме още 3 линейки, дойдоха от ЦСМП".

Това каза Веселин Николаев, част от един от екипите, отзовали се първи на сигнала за инцидент на автомобилното състезание във Варна.

Снимка: bTV

"Трима човека закарахме ние в "Св. Анна" в спешно отделение, други трима са откарани в "Св. Марина". След това разбрахме, че човекът, който закарахме ние, е починал", посочи още лекарят.

"Ние го закарахме контактен, всичко се направи в линейката, бяхме много бързо там. Изкарахме хората от пропастта. Много беше тежко, бяхме първите, които видяхме, с приоритет беше момичето, което беше в безсъзнание", посочи още д-р Николаев.

По думите му общо 8 човека са пострадали.

"Нямаше и 2 минути, отреагирахме много спешно. В движение се обадихме и в спешните отделения да се приготвят", каза още лекарят.

"Пилотът аз го видях, че няма нищо, колата беше долу. Ние заварихме пострадалите долу в пропастта. Изкарахме ги с помощта на носилки тип ножица и ги качихме по линейките. Заминахме и след това дойдоха колегите, които взеха другите. Най-тежко пострадалите закарахме ние", обясни още той.

"Трасето е 3350 м, което се охранява от 60 човека, 45 човека от наша страна и 15 човека общинска полиция. В 10,20 ч. проведохме първия манш, който е за загряване и аз свалих автомобилите като пилотна кола", обясни Слави Славов, спортен директор на състезанието.

"На мястото на инцидента в 10.20 ч. нямаше нито един човек. Там е забранено за публика. След това автомобилът на Нейко Нейков стартира в 11.07 ч. В 11.08 получихме сигнал за кола, която е катастрофирала и има пострадала публика. Разпоредих спиране на трасето за движение и разподедих линейката да тръгне", каза още той.

Пристигнахме на мястото на инцидента в 11.11 ч., в 11.12 ч. се обадихме на спешна помощ, започнахме да изваждаме пострадалите, имаше трима по-тежко пострадали. Линейките, които бяха повикани, две пристигнаха в 11.25, третата в 11.27 ч. Всички бяха контактни и разговаряха, движеха се", обяси още той.

По думите му те са застанали зад мантинелата.

По-рано днес по време на автомобилно състезание във Варна кола излезе от завой и помете хора от публиката. От спортното министерство започнаха проверка на автомобилната федерация.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK