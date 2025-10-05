Фатален инцидент по време на автомобилно състезание във Варна – кола се вряза в публиката.

По първоначална информация един човек е загинал, осем са ранени - като пострадалите се увеличават, но все още не е ясна точната им бройка.

Инцидентът е станал на първия завой след Т-образното кръстовище между Златни пясъци и Аладжа манастир.

Снимка: Facebook / Neiko Neikov

Състезанието е в памет на варненския пилот Тодор Славов, който загина преди 10 години. В днешното състезание участват 34 пилоти.

То е част от финалния кръг от Националния шампионат по планинско изкачване с автомобили.

По информация на местни медии загиналият е 60-годишен мъж. Жена на 27 г. е в реанимация настанена с опасност за живота. 39-годишен мъж е в ортопедия с фрактура на глезен.

Организаторите, заедно със спортните комисари и отговорните институции, прекратиха състезанието с цел безопасност и започнаха разследване на причините за инцидента.

В момента екипите на службите за сигурност, медицинските екипи и полицията работят на място.

