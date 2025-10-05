dalivali.bg
След рали инцидента във Варна: Започва проверка на Автомобилната федерация на България

Това става по нареждане на министъра на младежта и спорта

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:31 ч. 05.10.2025 г.

Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието във Варна министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.

Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта.

Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

Министерството на младежта и спорта изказва съболезнования на близките на загиналия при тежкия инцидент зрител и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

Кола се вряза в тълпа във Варна по време на състезание, има загинал (ВИДЕО)

Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство във връзка с инцидент, възникнал по време на финалния кръг „Аладжа манастир – Варна 2025“ от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене, при който един човек е загинал, друг е с опасност за живота и още шестима са пострадали.

Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба, уточняват още от прокуратурата.

Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

Припомняме, че по-рано днес състезанието беше прекратено, след като кола се вряза в публиката и излезе извън трасето.

Един човек загина, а броят на ранените все още не е ясен.

